Real Madrid, Rothen met en garde Ancelotti pour Mbappé

Jérôme Rothen a mis en garde Carlo Ancelotti pour Mbappé, lundi juste après l’officialisation de son transfert au Real Madrid.

Kylian Mbappé est désormais Madrilène. Le Real Madrid a officialisé lundi soir l’arrivée du Bondynois comme annoncé depuis quelques jours. L’annonce a été suivie dans la foulée par des réactions de plusieurs personnalités du football y compris les joueurs du Real Madrid. Jérôme Rothen n’a pas manqué aussi de réagir au transfert de Mbappé à Madrid et en a profité pour prévenir Carlo Ancelotti sur l’égo du Français.

Rothen prévient Ancelotti pour les problèmes d’égo de Mbappé

Kylian Mbappé sera la vedette du Real Madrid la saison prochaine. Mais le Bondynois ne vient pas en terrain conquis et va devoir se faire une place dans le vestiaire. La plus grande interrogation porte par contre, sur son utilisation sur le terrain alors que Vinicius semble indéboulonnable sur le côté gauche. Réputé pour son égo dans le jeu, Mbappé va devoir s’habituer à un nouveau système. Et pour Jérôme Rothen, Carlo Ancelotti aura deux problèmes d’égo à gérer avec Vinicius même s’il pense que le technicien italien va s’en sortir avec les deux joueurs.

« S'il met son égo de côté et qu'il ne se sent pas supérieur au club et il n'y a pas de raison qu'il le fasse là-bas... Vinicius, c'est le même genre de joueur que Kylian Mbappé en termes de personnalités. En termes d'égo, ils se ressemblent. Quand Mbappé ne marque pas, qu'il n'a pas assez de ballons, il fait la gueule... Pour Ancelotti, c'est multiplié par deux maintenant, parce qu'il en aura deux comme ça à gérer. Je pense qu'Ancelotti, c'est le meilleur pour gérer tout ça, donc il n'y aura pas de problèmes. Mbappé va vite s'adapter et marquer des buts, parce que cette équipe est stratosphérique », explique l’ancien joueur du PSG dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Dugarry ne doute pas de la réussite de Mbappé au Real Madrid

Si Jérôme Rothen appréhende la gestion des égos au Real Madrid avec l’arrivée de Kylian Mbappé, c’est tout le contraire de Christophe Dugarry. L’ex-international français pense d’abord que le Bondynois sera subjugué par ses nouveaux coéquipiers, lui qui avait besoin de ce nouveau challenge pour retrouver sa vivacité dans le jeu.

« Sa carrière commençait un peu à s'essouffler. Je trouvais qu'il était de moins en moins intéressant dans le jeu. Ses stats fonctionnaient toujours, mais dans le jeu, je trouvais qu'il avait besoin de se booster à nouveau. Il a une marge de progression encore très importante. Il va se frotter aux meilleurs. C'est le meilleur club du monde. Il a beaucoup d'ambitions donc c'est de manière logique qu'il y va. Ce maillot sublime les joueurs qui le portent. Gareth Bale, qui n'est pas une franche réussite, a réussi des choses incroyables sous ce maillot. La seule gloire qui a mon avis a échoué, c'est Hazard. Je n'ai aucun doute sur le fait que Mbappé va y arriver et réussir », confie Dugarry.