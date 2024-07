Euro 2024, le message fédérateur de Ronaldo après la défaite face aux Bleus

Cristiano Ronaldo est sorti du silence samedi, au lendemain de l’élimination du Portugal face à l’Equipe de France.

Le Portugal était aux prises avec l’Equipe de France vendredi soir, à l’occasion des quarts de finale de l’Euro 2024. Après un score nul et vierge (0-0) au terme de 120 minutes, ce sont les Bleus qui ont eu le dernier mot lors de la séance de tirs au but (3-5). Muet depuis, Cristiano Ronaldo a enfin réagi à cette élimination de la Seleção, ce samedi.

La réaction pleine d’amertume de Ronaldo après l’élimination face aux Bleus

Cristiano Ronaldo ne soulèvera pas un nouvel Euro avec le Portugal après celui de 2016. Le capitaine de la Seleção, qui avait annoncé que ce serait son dernier tournoi continental, a fait ses adieux après l’élimination, vendredi soir. Les Lusitaniens ont notamment été moins en réussite lors de la séance de tirs au but contrairement aux Bleus qui ont transformé leurs cinq tirs. Au lendemain de ce revers face à l’Equipe de France, le quintuple Ballon d’Or a fait part de sa déception tout en remerciant les supporters portugais.

« Nous en voulions plus. Nous méritions plus. Pour nous. Pour chacun d'entre vous. Pour le Portugal. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous nous avez donné et pour tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Sur le terrain comme en dehors, je suis sûr que cet héritage sera honoré et continuera à se construire. Ensemble », a écrit la légende de la sélection portugaise sur ses comptes Instagram et X, ex-Twitter.

Cristiano Ronaldo encore présent au Mondial 2026 ?

Meilleur buteur (14) et passeur (8) de l’histoire de l’Euro, Cristiano Ronaldo ne sera pas présent à la prochaine édition du tournoi continental. Par ailleurs, celle de cette année pourrait être aussi la dernière compétition de l’attaquant d’Al Nassr avec le Portugal. Mais avec un Mondial dans deux ans, le sélectionneur de la Seleção a balayé cette éventualité après le revers face aux Bleus, vendredi. « Non. Tout est trop dur. Nous souffrons encore de la défaite. Il n’y a pas de décisions individuelles à ce stade », a lâché Roberto Martinez dans des propos rapportés par le Daily Mail.