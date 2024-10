La presse espagnole trop dure avec le Real Madrid après la défaite à Lille

Après la défaite du Real Madrid à Lille, mercredi, la presse espagnole n’a pas été tendre avec le club, qui a pourtant sorti Mbappé de sa blessure.

Le Real Madrid a enregistré sa première défaite de la saison ce mercredi soir lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Face à Lille à l’occasion, les champions d’Europe et d’Espagne en titre ont courbé l’échine en s’inclinant sur le score étriqué de 1-0 au stade Pierre Mauroy.

La presse fracasse le Real Madrid

Une soirée cauchemardesque pour le Real Madrid à Lille. Bien qu’il ait été dominateur, le club de la capitale espagnole n’a pas trouvé la formule pour se défaire des Dogues, qui ont mis en place une défense beaucoup organisée en plus d’un jeu basé sur le collectif. Même si Girona a perdu contre Feyenoord (2-3) et que l’Atlético de Madrid a été étrillé par Benfica (4-0), c’est la défaite du Real Madrid, qui fait grand bruit en Espagne.

Invaincu depuis 36 matchs toutes compétitions confondues, le Real Madrid a mis un terme à cette invincibilité, qui date de 18 janvier 2024 dans le Nord de la France face aux hommes de Bruno Genesio. Pour le quotidien Marca, il s’agit d’une « nuit noire » pour les Merengue, qui ont été « à plat et sans idée pendant 85 minutes » à Lille. Pour sa part, Mundo Deportivo évoque un « Real désastreux ». Le quotidien catalan ajoute : « Match après match, semaine après semaine, le Real Madrid continue à jouer vraiment mal ».

Kroos crée un grand vide, Tchouaméni incapable

Par ailleurs, AS estime qu’à Madrid, plus « rien ne fonctionne comme avant ». Le quotidien madrilène va encore plus loin en faisant quelques constats amers. « Plusieurs aspects séparent ce Madrid de celui de la saison passée : Vinicius et Bellingham, la défense, les doutes sur le système. Et Mbappé n'a pas encore éclaté pour couvrir ces limites », a-t-on pu lire dans les colonnes du média, qui évoque également l’absence de Toni Kroos, qui a pris sa retraite du football cet été.

Getty Images

« Sans Kroos, il est plus compliqué pour Madrid de faire du jeu. Ancelotti a demandé un jeu plus vertical, mais pour l'instant, cela ne marche pas et la production offensive est souvent faible », a poursuivi AS. Un avis partagé par Marca, qui estime que l’Allemand manque cruellement au Real. « Le milieu de terrain ne fonctionne pas. Valverde, Camavinga et Tchouaméni sont très bons, mais le meilleur était l'Allemand (Toni Kroos) qui faisait jouer l'équipe. Bien qu'Ancelotti minimise le problème en conférence de presse, la retraite de Kroos a cassé l'équipe », a appuyé Marca.

Getty Images

« L'ex-joueur de Monaco montre trop de fragilité pour un poste avec beaucoup de contacts et avec le ballon, il doit prendre la place laissée vacante par Kroos, une mission qui s'avère compliquée pour lui », a ajouté le quotidien madrilène, pointant de doigt les difficultés de Tchouaméni, qui est dans le viseur de Liverpool.

Le média barcelonais, Mundo Deportivo est d’accord avec Marca sur son avis sur l’ancien des Girondins de Bordeaux, tout en soulignant que le retour de Camavinga n’a pas porté ses fruits non plus. « Le retour de l'énergique Camavinga n'a pas apporté d'harmonie quand l'équipe avait la possession, toujours lente et prévisible. Le milieu de terrain français était placé dans le double pivot à côté de son compatriote Tchouaméni, un ''usual suspect'' ces derniers temps à Madrid. (...) L'Anglais (Bellingham) est toujours loin de sa version de l'an dernier et par moments, on pouvait le voir désespérément demander le ballon ».