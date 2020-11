La presse allemande sème le doute autour de l'avenir de Joachim Löw

Le sélectionneur allemand est plus que jamais sous le feu des critiques après la déroute de son équipe face à l'Espagne (6-0), mardi soir.

D'ordinaire si solide et difficile à manœuvrer, l' a littéralement été humiliée, mardi soir, en Ligue des Nations. Largement défaits face à l'Espagne (6-0), les hommes de Joachim Löw ne se sont pas rassurés pour leur dernière rencontre officielle de l'année 2020. De quoi remettre en cause l'avenir du sélectionneur ?

"Nous avons essayé de les presser, pour essayer de marquer et de revenir dans la partie, mais ils étaient simplement plus rapides, plus forts collectivement, plus dynamiques, nous n'avons eu aucun contrôle, gagné aucun duel", concédait ce dernier en conférence de presse d'après-match, l'air impuissant, débordé.

L'article continue ci-dessous

"Löw a assisté au découpage en règle de sa formation"

S'il n'échappe pas aux critiques depuis plusieurs semaines, celles-ci se font encore plus pressantes Outre-Rhin, où l'on se demande désormais si l'homme du sacre au Mondial 2014 est encore celui de la situation à seulement quelques mois de l'Euro. "Près de sept mois avant le Championnat d'Europe, la DFB doit répondre à la question de savoir s'il est toujours le bon homme pour le tournoi. Peut-on lui faire confiance pour mener l'équipe au succès à l'Euro ?", écrit notamment l'influent quotidien Bild, pas tendre.

Plus d'équipes

Allemagne - Balayé par l'Espagne, Joachim Löw déchante

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Est-il toujours le bon entraîneur pour l'équipe nationale ?", s'interroge aussi le média Express. Pour sa part, Sport1 s'indigne du contenu proposé par la Mannschaft. "Rarement auparavant une équipe d'Allemagne n'avait eu aussi peu d'occasions que pendant ces 90 minutes de Séville. Et Löw a assisté au découpage en règle de sa formation, pourtant supposée forte", écrit le média. Alors, stop ou encore ? Une chose est sûre, en l'état, cette Allemagne-là ne semble en rien armée pour triompher cet été.