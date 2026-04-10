La présidente du Mexique dévoile la décision finale de la FIFA concernant le déplacement des matchs de l'Iran

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé ce vendredi la décision finale de la Fédération internationale de football (FIFA) sur les matchs de l’Iran lors de la Coupe du monde 2026.

L’Iran avait demandé que ses rencontres soient déplacées des États-Unis vers le Mexique, refusant de jouer sur le sol américain en raison des tensions militaires actuelles au Moyen-Orient.

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Par ailleurs, l’instance fait allusion pour la première fois à sa position sur la crise de la finale de la Coupe d’Afrique des nations.

À ce sujet, Sheinbaum a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi : « La FIFA a finalement décidé qu’il n’était pas possible de déplacer les matchs de leurs stades d’origine »,

La présidente du Mexique a expliqué que cela « impliquerait un effort logistique colossal, du point de vue de la FIFA ».

L’Iran, lui, affrontera la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte dans le groupe G de la Coupe du monde.