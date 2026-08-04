Les compétitions de la saison 2026-2027 de Premier League anglaise n'ont pas encore débuté, mais elle a déjà réservé sa place dans les annales de l'histoire.

À l'approche du coup d'envoi, la compétition connaît un bouleversement sans précédent au niveau de la direction technique, après que 9 clubs ont décidé de disputer la saison sous la houlette de nouveaux entraîneurs permanents, dans la plus grande vague de changements que connaît la journée inaugurale depuis le lancement de la Premier League.

De Liverpool et Manchester City à Chelsea et Newcastle United, le vent du changement s'est étendu à près de la moitié des clubs du championnat, signe évident du début d'une nouvelle ère qui pourrait redessiner la carte de la compétition en Angleterre.

9 clubs, 9 nouvelles histoires

Le rythme accéléré des changements a imposé une nouvelle réalité à la Premier League anglaise, après avoir remodelé le paysage technique de manière inédite.

Liverpool a engagé Andoni Iraola après le limogeage d'Arne Slot, tandis que Manchester City a confié la mission à Enzo Maresca après la démission de Pep Guardiola, qui a mis fin à l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du club.

Chelsea, quant à lui, a choisi Xabi Alonso pour diriger l'équipe après la fin de l'expérience laborieuse de l'entraîneur Liam Rosenior, tandis que Bournemouth a nommé l'Allemand Marco Rose pour succéder à Iraola après l'expiration de son contrat.

Nottingham Forest a engagé Oliver Glasner après le limogeage de Vitor Pereira, tandis que Crystal Palace a fait appel à l'entraîneur Pierre Sage après le départ de Glasner à la fin de son contrat.

Fulham s'est également orienté vers la nomination d'Álvaro Arbeloa après l'expiration du contrat de Marco Silva, et Ipswich Town a choisi Gary O'Neil pour succéder à Kieran McKenna, qui a présenté sa démission.

Il est également attendu que Newcastle United annonce la nomination de Matthias Jaissle pour succéder à Eddie Howe, portant à neuf le nombre de clubs qui débuteront la saison avec un nouvel entraîneur permanent.

Ce chiffre pulvérise le précédent record, établi lors de la saison 2016-2017 lorsque huit clubs avaient entamé la saison avec de nouveaux entraîneurs, selon ce qu'a rapporté la British Broadcasting Corporation « BBC » .

Cet été-là avait vu l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City et la nomination d'Antonio Conte comme directeur technique de Chelsea, avant que ce dernier ne conduise l'équipe au titre de champion lors de sa première saison.

Auparavant, sept clubs avaient changé d'entraîneur avant le lancement de la saison 1995-1996, tandis que la saison 2012-2013 avait vu la nomination de six nouveaux entraîneurs.

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Une nouvelle carte des bancs de touche

Mikel Arteta, qui a pris en main l'entraînement d'Arsenal en décembre 2019, est devenu celui qui affiche la plus longue longévité à son poste parmi tous les entraîneurs de la Premier League anglaise, bien que son parcours avec Arsenal n'ait pas dépassé sept ans.

Dans les cinq grands championnats européens, seul Diego Simeone le devance, le directeur technique de l'Atlético Madrid, qui dirige l'équipe espagnole depuis décembre 2011.

Viennent ensuite Arteta puis Unai Emery avec Aston Villa et Daniel Farke avec Leeds United, chacun d'eux ayant passé plus de trois saisons avec son club.

Quant à Régis Le Bris, entraîneur de Sunderland, qui a pris ses fonctions en juillet 2024, il est considéré comme le quatrième entraîneur le plus ancien du championnat en termes de durée à son poste.

Le cas de Michael Carrick, entraîneur de Manchester United, illustre la rapidité des changements que connaît la compétition ; en effet, bien qu'il ait été nommé directeur technique permanent en mai dernier, après une période intérimaire entamée en janvier, seuls dix entraîneurs le précèdent au classement de l'ancienneté.

Carrick est également devenu le septième entraîneur permanent de Manchester United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. Il est immédiatement suivi par Roberto De Zerbi, qui a pris en main l'entraînement de Tottenham Hotspur au mois de mars dernier.

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L'effet du nouvel entraîneur perdurera-t-il ?

L'une des questions les plus posées durant la nouvelle saison sera de savoir si ce que l'on appelle « l'effet du nouvel entraîneur » est toujours présent.

Cette théorie repose sur le fait que les équipes réalisent souvent une amélioration rapide après la nomination d'un nouvel entraîneur, en raison de la motivation psychologique, des changements tactiques et du renouvellement de l'atmosphère au sein du vestiaire.

Ce concept sera soumis à un test exceptionnel cette saison, car la première journée verra trois confrontations réunissant des équipes dirigées par de nouveaux entraîneurs : Fulham face à Chelsea, Manchester City face à Bournemouth, et Liverpool à l'extérieur face à Newcastle United.

Les débuts d'Andoni Iraola avec Liverpool seront particulièrement remarquables, puisqu'il affrontera lors de ses six premiers matches de championnat des équipes dirigées par de nouveaux entraîneurs permanents, à commencer par Newcastle, puis Nottingham Forest, Ipswich Town, Fulham, Bournemouth et Manchester City.

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La fin d'une ère historique

La saison 2026-2027 revêt une autre signification historique, car elle sera la première depuis la saison 1985-1986 à débuter sans la présence sur les bancs de touche de l'un des Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, José Mourinho, Jürgen Klopp ou Pep Guardiola.

Ce quintette a remporté à lui seul 26 titres sur les 34 titres de l'histoire de la Premier League anglaise. Leur empreinte ne s'est pas limitée à la conquête des trophées, mais s'est étendue à la refonte de l'identité du football anglais.

Ferguson a établi les standards de la domination avec Manchester United, tandis que Wenger a révolutionné les conceptions de la préparation physique, des sciences du sport et de la nutrition au sein d'Arsenal.

Mourinho, quant à lui, a introduit une nouvelle philosophie fondée sur le réalisme tactique et la guerre psychologique, tandis que Klopp a redéfini le style du pressing haut avec Liverpool, et que Guardiola a ancré une philosophie de jeu fondée sur le positionnement, conduisant Manchester City à l'une des périodes de domination les plus marquantes de l'histoire du football anglais.

Il est notable que Ferguson, Mourinho et Guardiola sont les seuls à avoir réussi à conserver le titre de champion de Premier League, tandis qu'Arteta a l'occasion de rééditer cet exploit après le sacre d'Arsenal la saison dernière.

En revanche, ses principaux concurrents entament la saison sous la conduite de nouveaux entraîneurs, tandis que Michael Carrick dispute sa première saison complète en tant que directeur technique de Manchester United. La question demeure posée : la Premier League anglaise verra-t-elle naître une nouvelle figure du coaching qui imposera sa domination dans les années à venir ?

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Changer d'entraîneur garantit-il le succès ?

La vague de changements n'a pas commencé seulement cet été, mais a été précédée par une période mouvementée durant la saison 2025-2026, qui a connu 11 changements au niveau des staffs techniques, Nottingham Forest figurant parmi les clubs ayant procédé à plus d'une nomination au cours d'une même saison.

La durée moyenne du maintien d'un entraîneur à son poste en Premier League anglaise est d'environ 20 mois seulement, ce qui reflète l'ampleur des pressions énormes qu'impose la compétition dans l'un des championnats les plus difficiles du monde.

Malgré la croyance répandue selon laquelle changer d'entraîneur peut donner à l'équipe une impulsion immédiate, les expériences récentes ne le confirment pas toujours. Nottingham a fait appel à trois entraîneurs la saison dernière, Tottenham a changé d'entraîneur à deux reprises, tandis que Chelsea a procédé à un nouveau changement technique avant la fin de la saison, sans que toutes ces démarches n'obtiennent les résultats escomptés.

En revanche, certaines expériences ont réussi à réaliser un démarrage solide ; Michael Carrick a récolté une moyenne de 2,6 points par match lors de ses cinq premiers matches avec Manchester United, tandis que Liam Rosenior a réalisé la même moyenne avec Chelsea, avant que les résultats ne s'effondrent brutalement, l'équipe se contentant d'une seule victoire lors de ses huit derniers matches de championnat, mettant fin à sa mission par un limogeage.

Une étude publiée par le journal « Financial Times », s'appuyant sur les résultats figurant dans le livre « Soccernomics » des auteurs Simon Kuper et Stefan Szymanski, indique que la qualité des joueurs et le volume des dépenses restent les deux facteurs les plus influents sur les résultats, en comparaison du seul changement d'entraîneur.

La société « Twenty First Group », spécialisée dans le conseil sportif, estime également que le succès ou l'échec d'un entraîneur est lié à l'environnement dont il hérite au sein du club autant qu'à ses capacités techniques.

Depuis le lancement de la Premier League anglaise en 1992, seuls 6 entraîneurs ont réussi à remporter le titre lors de leur première saison avec leur club. José Mourinho a été le premier à réaliser cet exploit avec Chelsea lors de la saison 2004-2005, puis Carlo Ancelotti l'a répété avec le club londonien lors de la saison 2009-2010.

Manuel Pellegrini a également été sacré champion avec Manchester City lors de la saison 2013-2014, avant que Claudio Ranieri ne réalise l'exploit historique avec Leicester City lors de la saison 2015-2016, puis Antonio Conte avec Chelsea lors de la saison 2016-2017, et enfin Arne Slot avec Liverpool lors de la saison 2025-2026.

Avec près de la moitié des clubs du championnat qui entament la nouvelle saison sous des directions techniques différentes, il semble que la Premier League anglaise s'apprête à vivre l'une de ses saisons les plus passionnantes, les plus incertaines et les plus imprévisibles depuis de longues années.