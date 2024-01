La prédiction d'une ancienne icône du PSG sur la Ligue des Champions

Un ancien du joueur du PSG est revenu sur les chances du club de remporter la Ligue des Champions, dimanche.

Le Paris Saint-Germain a fait de la Ligue des Champions, un objectif depuis plus d’une décennie. Mais le club n’a été proche du but qu’une seule fois au cours de cette décennie. C’était lors de la finale perdue face au Bayern Munich en 2020 (1-0). Toutefois, plusieurs anciens joueurs du PSG à l’instar de Javier Pastore, croient aux chances du club francilien de remporter la compétition reine des clubs européens à l’avenir.

Javier Pastore séduit par Mbappé et Dembélé

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2011 et 2018, Javier Pastore est considéré comme une légende du club de la capitale. L’ancien international argentin continue d’ailleurs de suivre l’actualité du PSG et surtout les joueurs qui y jouent à présent. Javier Pastore est notamment fan d’un joueur en particulier dans l’effectif parisien et il s’agit bien évidemment de Kylian Mbappé.

« C’est un joueur qui fait la différence à chaque match. Il a beaucoup donné. On espère qu’ils la gagnent (la Ligue des Champions, ndlr) cette année-là, mais sinon on va attendre les prochaines années des joueurs qui arrivent pour la donner aux supporters. C’est le plus important : ce n’est pas important quels joueurs la gagnent, mais que le club la gagne ! J’envoie toujours des messages à Kylian Mbappé quand il fait des grands matchs. C’est presque à tous les matchs ! (rires) Mais je parle à plein de joueurs », a déclaré l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma dans un entretien accordé à Prime Video.

Le PSG peut y arriver en C1 selon Pastore

Kylian Mbappé n’est cependant pas le seul joueur que Javier Pastore apprécie au PSG. L’Argentin est également sous le charme d’Ousmane Dembélé, arrivé au club l’été dernier en provenance du FC Barcelone. « C’est un joueur fantastique, il est maigre comme moi (rires), il est plus vif que moi mais c’est toujours exceptionnel de le voir », a-t-il confié. L’homme aux 269 matchs (45 buts) avec le PSG est enfin revenu sur les chances du club de la capitale de remporter la Ligue des Champions à l’avenir. « Je pense que le PSG va y arriver. On a passé beaucoup d’années à la limite. Je pense que ça va arriver », a-t-il conclu.