Le PSG pas parmi les favoris pour le sacre en Ligue des Champions

C’est encore une année à oublier pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Les détails ci-dessous.

Contrairement à l’Olympique de Marseille, unique club français ayant réussi à soulever une fois la Coupe aux grandes oreilles, le Paris Saint-Germain échoue à l’exercice depuis toujours. Et cette année ne devrait pas encore sourire à la formation francilienne.

Le PSG dans le groupe de la mort

Champion de France, le Paris Saint-Germain a automatiquement validé son billet pour la phase de groupes de Ligue des champions cette saison. Et depuis le 31 août dernier, le club de la capitale française a pris connaissance de ses adversaires dans la phase de groupes de la compétition.

En effet, Kylian Mbappé et ses partenaires ont été logés dans le groupe considéré comme celui de la mort. Il s’agit de la poule F composée de l’AC Milan, qu’ils affrontent ce mardi soir, de Newcastle et du Borussia Dortmund. Si les Franciliens ont réussi leur baptême de feu contre les Allemands (2-0), ils ont été corrigés par les Anglais (4-1) lors de la deuxième journée avant de se relancer la précédente journée avec une victoire (3-0) contre l’AC Milan.

L'article continue ci-dessous

Getty

Paris n’est pas favori cette saison

Eliminé par le Bayern Munich en quarts de finale la saison dernière, le Paris Saint-Germain ne devrait pas rêver grand non plus cette année. Si Luis Enrique est vu comme le technicien capable d’emmener le club francilien sur le toit de l’Europe, les statistiques montrent le contraire. En effet, selon les prédictions sorties par Opta, les champions de France devraient connaître une mauvaise saison de plus en Ligue des champions cette année.

Bien qu’ils soient actuellement leaders de leur groupe F avec six points au compteur, Achraf Hakimi et ses coéquipiers finiraient la saison avec regrets en Ligue des champions cette année. D’après le bureau de statistiques, le Paris Saint-Germain a seulement 2,7% de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison. Ce qui le place à la neuvième place.

(C)GettyImages

Champion en titre de Ligue des champions, Manchester City domine ce classement avec 32,4% devant le Real Madrid (13,1%) et le Bayern Munich (12,9%), qui complètent le podium. Finaliste de la saison écoulée, l’Inter Milan est cinquième (6,9%) derrière Arsenal (4e, 7, 5%). Le FC Barcelone pointe à la sixième position avec 6,4% devant l’Atlético Madrid (7e, 3,5%). Naples est huitième avec 3,1%. Quant à lui, Newcastle United a clos le top 10 avec 2,5% derrière le PSG.