La petite phrase de Messi qui terrifie les supporters

La star argentine et du Paris Saint-Germain Lionel Messi a laissé entendre qu'il pourrait mettre fin à sa carrière

Lionel Messi a laissé entendre qu'il pourrait mettre fin à sa carrière de prochainement, en fonction notamment de ses responsabilités familiales.

Messi, qui a récemment déclaré qu'il ne pensait pas jouer longtemps, a réaffirmé que son avenir dans le football était incertain.

"Je ne sais pas, il se passe tellement de choses", a déclaré Messi à Universo Valdano lorsqu'on lui a demandé quand il pourrait terminer sa carrière de joueur. "C'était un rêve que j'ai toujours eu quand j'étais enfant, de pouvoir jouer dans le football argentin, que j'allais sur le terrain et je voulais être là. Mais aujourd'hui, cela dépend de beaucoup de choses, j'ai ma famille, trois enfants, je viens d'avoir un très grand changement dans ma vie qui a été difficile pour moi et toute ma famille. Maintenant, je m'en suis remis et nous nous sentons spectaculaires.

"J'aime le football, j'aime y jouer et j'en profite, la seule chose que j'ai faite toute ma vie est de jouer au football, et je suis sûr que tout ce que je ferai après sera lié à cela, bien que je ne sache pas quoi. Je ne pense pas que je jouerai encore beaucoup."

Messi a parfois eu du mal lors de sa première saison au PSG, mais il a connu une deuxième année fantastique dans la capitale, contribuant à sept buts et 10 passes décisives en seulement 13 apparitions en Ligue 1. Il voit sa génération de stars argentines raccrocher les crampons l'une après l'autre, son ami Angel Di Maria étant le dernier à annoncer sa retraite internationale.