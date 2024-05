La performance majestueuse d'Erling Haaland avec Manchester City

Erling Haaland a encore réalisé une prestation magnifique avec Manchester City, samedi.

Manchester City était aux prises samedi avec Wolverhampton à l’occasion de la 35e journée de Premier League. Une rencontre que les Citizens étaient dans l’obligation de remporter afin de rester dans la course au titre. L’occasion n’a pas été manquée par les hommes de Pep Guardiola qui ont malmené les Wolves avec une victoire de 5 buts à 1. Un succès qui porte la signature d’Erling Braut Haaland.

Erling Haaland inscrit un quadruplé avec Manchester City

Manchester City (2e, 82pts) ne compte rien lâcher dans cette course au titre de Premier League avec Arsenal (1er 83pts), Liverpool (3e, 75pts) ayant décroché du trio de tête. Et les Citizens peuvent compter sur leur attaquant vedette, Erling Haaland. Critiqué il y a quelques semaines pour avoir été transparent lors de la double confrontation en quart de finale de Ligue des Champions, le Norvégien a retrouvé son sens du but au meilleur moment.

Ce samedi, Erling Haaland a planté non pas un, mais quatre buts face à Wolverhampton pour assurer la victoire des Citizens. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a ouvert le score sur penalty à la 12e avant de faire le break à la 35e minute. Manchester City est rentré aux vestiaires sur le score de 3 buts à 0 grâce à un nouveau penalty transformé par le cyborg norvégien. Erling Haaland va marquer un nouveau but en seconde mi-temps à la 54e pour assurer son quadruplé juste après la réduction de score des Wolves à la 53e. Le cinquième but des Sky Blues sera marqué en fin de partie par Julian Alvarez (5-1, 85e).

Erling Haaland efficace au bon moment

Contrairement à ce que cela pourrait laisser penser, Erling Braut Haaland réalise bel et bien une grosse saison sur le plan statistique. Gêné par des pépins physiques, le Norvégien a pourtant réussi à marquer 40 buts en plus de 6 passes décisives. Sur cette quarantaine de buts, Erling Haaland en a planté 29 en Premier League, 6 en Ligue des Champions et 5 en FA Cup.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’Erling Haaland marque plus de trois buts dans un même match cette saison. En février dernier, le Norvégien plantait un quintuplé contre Luton Town en FA Cup et devenait le premier joueur de l’histoire à planter deux quintuplés sous le maillot de Manchester City. Une efficacité hors-norme dont les Sky Blues auront grand besoin en cette fin de saison.