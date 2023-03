La nouvelle petite phrase de Rooney à Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney admet que Cristiano Ronaldo "a obtenu ce qu'il voulait" en forçant la sortie de Manchester United.

Le quintuple Ballon d'Or a rompu ses liens avec les Red Devils en novembre 2022 après s'être attaqué à plusieurs personnalités du club, présentes et passées, dans une interview explosive. Rooney admet que le joueur de 38 ans - qui se trouve actuellement en Arabie saoudite avec Al-Nassr - savait ce qu'il faisait là, le grand joueur de tous les temps n'ayant d'autre choix que de déchirer son contrat et de partir dans une autre direction.

Pour Manchester United, il était important de tourner la page aussi vite que possible et de se recentrer sur le groupe de joueurs qui étaient là et qui voulaient être là. Et je pense que c'est là que [Erik] ten Hag a fait du très bon travail en recentrant les joueurs et en les plaçant dans une position où ils sont, évidemment, confortablement installés dans le top 4, et où ils ont également remporté la Coupe [Carabao].

Toujours une icône

Certains ont suggéré que Ronaldo avait terni son image aux yeux des supporters de United en raison de ses frasques lors de son second passage en Angleterre, mais Rooney insiste sur le fait que son ancien coéquipier reste une icône à Manchester. Il a ajouté : "Non, je pense que ce qu'il a fait pour Manchester United est formidable. Il a remporté des titres de Premier League, de Ligue des champions, il a marqué beaucoup de buts. Je pense donc que les fans et les joueurs, ses anciens coéquipiers qui ont joué avec lui à mon époque, n'oublieront jamais ce qu'il a fait pour Manchester United. À mes yeux, il restera toujours une légende du club et c'est dommage que cela se soit terminé de cette façon. Mais je ne pense pas que cela enlève quoi que ce soit à l'héritage qu'il a laissé au club".