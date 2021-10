La nouvelle idée d'Arsène Wenger pour révolutionner l'arbitrage

L'ancien d'Arsenal estime qu'il faut trop de temps pour prendre des décisions de hors-jeu avec la VAR et pense que le processus doit être plus rapide.

Arsène Wenger est devenu un grand défenseur de la VAR au fil des années. Lorsqu'il était entraîneur d'Arsenal, le Français était souvent perçu comme un conservateur, mais s'il y a bien un sujet sur lequel il voulait que les choses évoluent : c'est l'arbitrage vidéo. Il faut dire que son équipe a souvent été floué par des décisions contestables lors des matches de Ligue des champions à élimination directe. Depuis, Arsène Wenger occupe un poste de conseiller à la FIFA et peut enfin tenter de se faire entendre.

Arsène Wenger pense que les décisions de hors-jeu seront décidées par la technologie d'ici l'année prochaine. La technologie joue un rôle de plus en plus important dans les décisions arbitrales, avec la technologie de la ligne de but et la VAR en vigueur dans le monde entier. Mais l'ancien manager d'Arsenal, Arsène Wenger, qui est aujourd'hui en charge du développement mondial à la FIFA, pense que la prochaine grande avancée est à portée de main, avec la règle du hors-jeu qui sera bientôt facilitée pour les arbitres.

Wenger estime que la VAR a été trop lente dans les décisions de hors-jeu et pense que le processus doit être rationalisé d'ici la Coupe du monde 2022. "Nous devons continuer à progresser dans la vitesse de prise de décision, notamment en termes de hors-jeu", a-t-il déclaré aux journalistes. "En 2022, lors de la Coupe du monde, nous serons beaucoup plus à même de prendre des décisions de hors-jeu très rapides".

Wenger défend la VAR

"Et cela arrêtera moins le jeu car c'est sur ce point que la VAR peut être prise en défaut. Il y a un vrai ascenseur émotionnel, mais après, il faut savoir si on veut des décisions justes ou pas. Il y a de fortes chances que le hors-jeu soit automatisé lors de la Coupe du monde 2022. Je suis tenu au secret, mais ce sera la prochaine des grandes évolutions de l'arbitrage", a ajouté l'ancien entraîneur emblématique d'Arsenal.

Malgré ses critiques à l'égard de la VAR, Arsène Wenger estime qu'elle a un impact positif sur le jeu et qu'elle a entraîné moins d'erreurs d'arbitrage dans les grands matches. "Je pense que c'est positif dans le sens où si on l'annonçait demain, les gens seraient contre. Nous nous sommes rendu compte lors des matchs décisifs que la VAR était capable d'empêcher les mauvaises décisions d'être prises", a ajouté l'ancien entraîneur français.

"Mais il y a des choses qui doivent encore être perfectionnées. La VAR est un nouveau processus. Le niveau des personnes chargées de la VAR n'est pas forcément au niveau de celui des arbitres. Mais cela viendra d'ici quelques années. Il y a un problème parce que cela nécessite beaucoup de personnes et que c'est encore cher. La VAR est une aide utile et elle doit rester pour prendre des décisions plus justes. Avant, il y avait 93 % de décisions équitables et aujourd'hui c'est 97 %. Cela représente donc des centaines de décisions sur l'ensemble d'un championnat. C'est important", a conclu Arsène Wenger.