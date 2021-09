Arsenal : Arsène Wenger voit "du potentiel" chez l'équipe d'Arteta

L'ancien entraîneur légendaire des Gunners pense qu'un tournant sera pris en 2021-22 après un début de campagne éprouvant.

Arsène Wenger affirme voir un "potentiel" à Arsenal qui permettrait à Mikel Arteta et à son staff technique d'opérer un revirement de situation à l'Emirates Stadium. Au cours des premières semaines de la campagne actuelle, des questions ont été posées quant à l'avenir de Mikel Arteta à la tête du club londonien après un début de saison chaotique avec trois défaites en autant de matches en Premier League.

Un début de saison décevant n'a donné aucun point et aucun but en trois matches, ce qui a conduit à dépenser 169 millions d'euros un record pour le club, lors du mercato estival, mais un tournant a finalement été pris lors de la victoire 1-0 contre Norwich la dernière fois. Le légendaire ancien entraîneur d'Arsenal, Wenger, qui a passé 22 ans à la tête du club entre 1996 et 2018, s'est montré optimiste dans une interview à beIN Sports au sujet de la saison 2021-22 des Gunners.

"Tout d'abord, honnêtement, j'aime habituellement dire ce que je pense, je crois dans cette situation que je suis un fan d'Arsenal. Après, bien sûr, quand je parle d'Arsenal, c'est un sujet sensible et en ce moment le moment n'est peut-être pas le meilleur pour parler. Je dois dire que je trouve l'équipe pleine de qualité. Je ne suis pas pessimiste car je pense qu'ils ont eu deux matchs difficiles sur les trois premiers - Chelsea à domicile et bien sûr après ils vont à Manchester City", a analysé le Français.

Arsenal est-il de nouveau sur la bonne voie ?

"Bien sûr, vous allez à Manchester City et vous pouvez dire que c'est prévisible que vous puissiez perdre des points. Le mauvais résultat que nous avons fait était lors du premier match contre Brentford. Après cela, vous vous retrouvez tout de suite sur la sellette. Je leur souhaite de se reprendre et je pense qu'ils le feront. Le potentiel est là, alors j'espère qu'ils reviendront", a conclu l'ancien mythique entraîneur des Gunners.

Les Gunners avaient désespérément besoin d'un résultat positif, quel qu'il soit, contre Norwich, les Canaris n'ayant pas non plus de point à leur actif. L'équipe d'Arteta a connu des moments difficiles, la pression et la tension à l'intérieur de l'Emirates rendant la vie difficile aux Gunners, mais elle a réussi à faire le travail.

Le capitaine du club, Pierre-Emerick Aubameyang, a inscrit le seul but de la rencontre, permettant à Arsenal de quitter le bas du tableau et de remonter à la 16e place. Ce succès doit maintenant être utilisé comme un tremplin, avec les prochaines sorties contre Burnley et l'AFC Wimbledon en Premier League et en Carabao Cup, suivies d'un derby contre le voisin de Tottenham le 26 septembre. Une date capitale pour le début de saison des Gunners.