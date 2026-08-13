Comme l’a annoncé jeudi le рекордмейстер allemand, le joueur de 23 ans rejoint le Los Angeles FC, pensionnaire de la MLS américaine.

Sieb avait été prêté au FSV Mayence 05 lors des deux dernières saisons. Lors de l’exercice écoulé, il a inscrit deux buts en 22 matches de championnat.

Sieb était arrivé au Bayern en 2020 en provenance du centre de formation de Hoffenheim, et il avait effectué ses débuts chez les professionnels la même année en Coupe d’Allemagne. De 2022 à 2024, il a joué pour le SpVgg Greuther Fürth. Ensuite, le Bayern a activé une option de rachat et lui a offert un contrat jusqu’en 2027, avant de le prêter à Mayence.