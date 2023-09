La mise au point de de Cristiano Ronaldo : "Pas besoin de détester Messi"

Cristiano Ronaldo a insisté sur le fait qu'il ne faut pas "haïr Lionel Messi", mais il a admis qu'il n'était pas ami avec la superstar argentine.

Le Portugais a parlé franchement de sa relation avec Messi et a affirmé que la rivalité entre les deux plus grands joueurs de tous les temps était terminée. Il a exhorté ses fans à respecter les deux joueurs "qui ont changé l'histoire du football" et à ne pas "haïr" le maestro argentin.

"Si vous aimez Cristiano, vous n'avez pas à détester Messi. Les deux ont changé l'histoire du football et sont respectés. La rivalité ? Je ne vois pas les choses comme ça, nous avons partagé la scène pendant 15 ans. Je ne dis pas que nous sommes amis, mais nous nous respectons", a-t-il déclaré aux journalistes.

Ronaldo et Messi ont passé plus d'une décennie en Espagne, jouant respectivement pour le Real Madrid et le FC Barcelone, repoussant les limites de l'autre et défiant tous les pronostics pour donner naissance à l'une des rivalités sportives les plus spectaculaires de l'histoire du sport. Cependant, les deux superstars ont quitté l'Europe au crépuscule de leur carrière pour relever de nouveaux défis. Alors que Ronaldo a choisi de rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite, Messi s'est installé aux États-Unis et joue pour l'Inter Miami en MLS.