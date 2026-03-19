"La meilleure équipe d'Europe", Diego Simeone rend déjà les armes face au Barça

La semaine dernière, sa victoire 5-2 au Riyad Air Metropolitano a permis aux Colchoneros de valider leur billet pour les quarts de finale à Londres.





Selon le quotidien AS, l'entraîneur Diego Simeone s'est dit ravi de la qualification de l'Atlético, tout en reconnaissant que des matchs plus difficiles les attendent.





« C'est un moment de joie. En tant que club, en tant qu'équipe, nous sommes ravis de voir nos supporters accéder aux quarts de finale. Le chemin sera difficile, comme lors des précédentes finales. Nous devrons nous battre avec la même combativité que nous avons toujours affichée. Ce sera difficile, car nous affrontons probablement l'équipe la plus offensive d'Europe, mais nous aurons notre enthousiasme habituel. »





Simeone a également été interrogé sur la performance de Julian Alvarez, une fois de plus décisif face aux Spurs avec un but et une passe décisive au Tottenham Hotspur Stadium.





« Son match a été incroyable. Il a fait preuve d'une excellente vision du jeu, d'un travail remarquable et d'une parfaite compréhension des détails. Il a marqué un superbe but et a imposé un jeu offensif constant qui nous a permis de rester dans le coup et de marquer à tout moment. »





Barcelone est la meilleure attaque d'Europe – Simeone





L'Atlético affrontera Barcelone en quarts de finale, un adversaire qu'il connaît bien, et Simeone est conscient de la difficulté de la tâche pour son équipe.





Nous essayons de rivaliser avec Barcelone, notre adversaire direct. Je suis convaincu qu'ils sont la meilleure attaque d'Europe. Un quart de finale contre eux représente un défi de taille et exigera de nous le même niveau de performance.