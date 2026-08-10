« La maison confirme les deux transferts » : Torres et Rodri collaborent avant leur passage à Paris et Barcelone

Il semble que le feuilleton du transfert de Ferran Torres, la star du Barça, vers le Paris Saint-Germain touche à sa fin, les dernières heures ayant été marquées par des évolutions majeures.

Torres a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, et le Barça attend désormais de parvenir à un accord avec le club français sur les détails.

Selon le site « Foot Mercato », les rapports indiquent que l'attaquant espagnol s'apprête à vendre ou à louer sa maison à Rodri, dont l'arrivée à Barcelone paraît de plus en plus probable.

En réalité, cette évolution constitue une preuve supplémentaire des progrès réalisés dans les négociations concernant les joueurs, le Paris Saint-Germain devant vraisemblablement conclure l'affaire ce lundi.

Selon les médias espagnols, le transfert de Rodri de Manchester City vers Barcelone n'est plus qu'une formalité, puisqu'il ne reste plus qu'à s'accorder sur les conditions financières finales et les garanties de paiement avec Manchester City.

Dans le même temps, le Paris Saint-Germain renforcera considérablement sa ligne d'attaque avec l'arrivée de Ferran Torres pour 50 millions d'euros.