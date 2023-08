La liste des Bleus : Sans Kanté ni Pogba, mais avec Lucas Hernandez

Didier Deschamps n’a pas fait appel à ses deux milieux champions du monde. En revanche, il a rappelé Lucas Hernandez.

L’équipe de France fait sa rentrée en ce mois de septembre, avec deux rencontres prévues. Les Tricolores défient l’Irlande à domicile en éliminatoires de l’Euro (7 septembre) avant d’aller défier l’Allemagne en match amical (12 septembre). Deux matches pour lesquels Didier Deschamps a décidé de faire dans le classique, en faisant appel aux éléments auxquels il fait habituellement confiance.

Kanté et Pogba devront patienter

N’Golo Kanté et Paul Pogba ont repris le chemin des terrains avec leurs clubs respectifs, mais le sélectionneur a décidé de composer sans ce duo de champions du monde. Des choix importants et que l’intéressé n’a pas manqué de justifier : « Il a rejoué et enchainé des matches, a-t-il déclaré en évoquant le cas de Kanté. Avec un championnat qui est d’un bon niveau forcément, mais il sort d’une année quasiment blanche. NG c’est NG, avec le vécu qu’il a avec nous. J’ai estimé qu’il avait besoin d’enchainer encore. Et que les joueurs qui ont été là pendant son absence ont répondu à mes attentes. J’ai pris l’option de confirmer les plus jeunes ».

Pour ce qui est de Pogba, DD a confié : « En ce qui concerne Paul, il a eu le plaisir de pouvoir jouer une bonne vingtaine de minutes. C’est le début d’une route qui est encore forcément longue, par rapport à l’année dernière qui a été blanche. C’est une étape importante, mais il y en a d’autres encore. Il faut avoir la patience. Mais je crois en lui pour un retour au plus haut niveau. Il est professionnel. Mais cela ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il faut enchainer les matches et s’il retrouve son meilleur niveau il sera de nouveau un candidat important à l’équipe de France. Mais, à l’heure actuelle, de par ce qu’il a fait, si je l’appelle c’est pour avoir un vrai rôle ».

Kolo Muani convoqué malgré ses problèmes en club

D’autre part, Deschamps a misé sur Randal Kolo Muani, alors que ce dernier est entré dans un bras de fer avec son club de Francfort afin de rejoindre le PSG. « Rien ne me choque, ni me dérange. Ce sont de situations qui peuvent avoir lieu à l’approche de la clôture du mercato. Entre un club vendeur, un club qui achète et le joueur. Et les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Mais je connais bien Kolo, qui est quelqu’un de très respectueux. Je n’ai pas tous les éléments pour pouvoir juger la situation ».

Parmi les revenants, on notera la présence de Lucas Hernandez. Le nouveau défenseur du PSG n’avait plus joué en Bleu depuis la dernière Coupe du Monde à cause d’une blessure. Deschamps a jugé qu’il était d’attaque pour retrouver la scène internationale. Il est sélectionné en compagnie de son frère.

On notera aussi la convocation de Boubacar Kamara. Le joueur d’Aston Villa s’est vraiment installé dans l’entrejeu des vice-champions du monde, au détriment notamment des Marseillais Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi.

Gardiens : Maignan, Areola, Samba.

Défenseurs : L. Hernandez, Disasi, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano.

Milieux de terrain : Camavinga, Y. Fofana, B. Kamara, Rabiot, Tchouaméni.

Attaquants : Griezmann, Mbappé, Coman, Ous. Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Thuram.