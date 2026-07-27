La légende allemande à Musiala : le temps des excuses est terminé

La légende du football allemand Lothar Matthäus estime qu'il ne faut désormais plus faire référence à la grave blessure dont a été victime Jamal Musiala lorsqu'on analyse son niveau pour la saison à venir.

Selon l'analyste de la chaîne Sky Sports, le joueur âgé de 23 ans doit tourner définitivement cette page.

Matthäus a déclaré à la chaîne Sky Sports : « À un moment donné, il faut refermer le dossier de la grave blessure qu'il a subie il y a plus d'un an. Il doit maintenant la laisser définitivement derrière lui. C'est absolument crucial, compte tenu de la concurrence féroce pour les places. Il est probable qu'il passe de nombreux matchs sur le banc des remplaçants. »

Le lauréat du Ballon d'or 1990 s'attend à ce que Serge Gnabry et Lennart Karl représentent une concurrence sérieuse pour Musiala, même si les deux joueurs travaillent actuellement à retrouver leur pleine condition physique.

Matthäus, âgé de 65 ans, a conclu : « Musiala a montré des signes prometteurs à la fin de la saison dernière avec le Bayern Munich, et il y a également eu des moments encourageants de sa part à la Coupe du monde. Mais maintenant, il n'y a plus aucune excuse. »

À lire aussi : une décision historique qui va changer le jeu, la Premier League met fin à la ruse des gardiens de but