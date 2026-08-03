Le Paris Saint-Germain, champion de France et vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions, a annoncé un partenariat exceptionnel.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le club a annoncé ce lundi un partenariat avec Google, qui lui rapportera des millions de dollars.

En vertu de ce partenariat, « Google Gemini » deviendra l'assistant intelligent officiel du club, tandis que le téléphone Google Pixel sera le smartphone officiel du club, selon un communiqué publié par le club sur son site internet.

Le Paris Saint-Germain aménagera également un espace dédié à Google dans son stade, le Parc des Princes.

Les équipes de football, et le monde du sport en général, se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle pour analyser les données et créer du contenu pour leurs plateformes de réseaux sociaux.

En 2025, la Premier League anglaise et la société Microsoft ont annoncé un partenariat de cinq ans pour utiliser le logiciel Copilot de Microsoft sur les plateformes numériques de la ligue, afin de fournir des données et des statistiques rapides sur les matches.