Arne Slot a été bien plus proche du poste de sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas qu’on ne le savait jusqu’ici. Selon Youri Mulder, l’entraîneur était même quasiment d’accord avec la KNVB et avait déjà John Heitinga en tête comme adjoint, avant de décider au dernier moment de finalement se retirer.

Mulder a dévoilé lundi soir dans Rondo sur Ziggo Sport de nouveaux détails sur les discussions entre Slot et la fédération néerlandaise de football. « Ils tenaient en fait déjà Slot », affirme l’ancien attaquant. « Il était très avancé et s’occupait déjà aussi d’un adjoint, Heitinga. »

Le fait que Slot ne deviendrait finalement pas sélectionneur était déjà clair fin juillet. L’entraîneur de 47 ans avait alors fait savoir qu’il préférait pour l’instant rester actif dans le football de clubs européen, mais selon Mulder, un passage à la tête des Pays-Bas semblait justement quasiment bouclé auparavant.

« Slot a dit au dernier moment, pour une raison ou une autre : non, finalement je ne le fais pas », poursuit Mulder. « Mais il était quand même très proche de devenir sélectionneur. »

Wytse van der Goot a ensuite évoqué le fait qu’une divergence de vues sur la durée du contrat ait pu jouer un rôle. « L’une des versions est qu’il s’agissait de deux ou de quatre ans », explique le présentateur.

Mulder a du mal à imaginer que seule la durée ait finalement été décisive. « Si c’est le cas, ce serait encore plus étrange. Qu’est-ce qui ne va pas avec deux ans ? Comme ça, tu n’es pas lié pendant quatre ans et tu peux refaire le point après deux ans. »

Selon Mulder, il est donc possible que d’autres éléments aient pesé dans la décision finale de Slot. « Je ne pense pas que ce soit seulement ça. Je pense qu’à un moment donné, il s’est dit : finalement, je ne le fais pas. » Même Mulder ne connaît pas la raison exacte de ce revirement.