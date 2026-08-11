La KNVB mène des discussions avec Roberto Martínez pour le poste de sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas, rapporte De Telegraaf. L’Espagnol de 53 ans était encore à la tête du Portugal l’été dernier lors de la Coupe du monde 2026.

Le 30 juin, soit il y a presque un mois et demi, Koeman avait annoncé qu’il ne poursuivrait plus comme sélectionneur des Pays-Bas. Depuis, la KNVB a mené plusieurs entretiens, mais cela n’a pas encore débouché sur un successeur définitif.

Michael Reiziger semblait pendant longtemps tenir la corde, au vu des discussions prolongées qu’il a eues avec la KNVB il y a un peu plus d’une semaine, mais la situation semble désormais pouvoir évoluer.

« Nigel de Jong a mené des discussions au nom de la KNVB avec Roberto Martinez (53 ans) pour le poste de sélectionneur. L’entraîneur espagnol se serait entretenu à Malaga avec le directeur du football de haut niveau de la fédération néerlandaise », écrit De Telegraaf.

Martínez a dirigé pendant des années la génération dorée de la Belgique, mais il était sélectionneur du Portugal ces derniers temps. Lors de la Coupe du monde l’été dernier, il a été éliminé de manière décevante en huitièmes de finale par l’Espagne, future championne du monde.

Martínez entretient une relation étroite avec Jordi Cruijff et est en outre partisan de la philosophie footballistique de son père Johan. On ne sait pas encore, pour l’instant, comment se sont déroulées les premières discussions avec l’Espagnol.