La KNVB mène des discussions avec Arne Slot en vue de lui confier le poste de sélectionneur des Oranje

La KNVB a entamé des discussions avec Arne Slot. Selon Florian Plettenberg, journaliste fiable de Sky Sports, l’ex-coach de Feyenoord et de Liverpool fait partie des candidats envisagés pour succéder à Ronald Koeman au poste de sélectionneur des Pays-Bas.

La fédération a d’ailleurs plusieurs noms sur sa short-list et garde toutes les options ouvertes.

Le poste est vacant depuis mardi, jour où Koeman a officialisé son départ.

Plus tôt, l’Algemeen Dagblad et De Telegraaf avaient déjà indiqué que Slot se montrait ouvert à l’idée de diriger les Oranje.

Né à Bergentheim, il a entraîné Liverpool durant les deux dernières saisons : champion d’Angleterre lors de son premier exercice, il a ensuite terminé cinquième de Premier League.

Lors de la seconde saison, Liverpool a terminé à la cinquième place de la Premier League, ce qui a conduit la direction à se séparer de l’entraîneur.