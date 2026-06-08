La KNVB doit encore se prononcer sur la durée de la suspension de Guus Til après son expulsion

La KNVB a clarifié les conséquences du carton rouge reçu par Guus Til lors du match amical international Pays-Bas – Ouzbékistan (victoire 2-1). Le milieu de terrain du PSV a été expulsé en fin de rencontre après une main malchanceuse.

Entré en jeu à la mi-temps à la place de Frenkie de Jong, le milieu de terrain a été impliqué dans un moment clé en fin de rencontre : le ballon a touché sa main, l’arbitre a d’abord laissé l’action se poursuivre, puis, après intervention du VAR, a estimé qu’il s’agissait d’une occasion de but manifeste empêchée, synonyme d’exclusion directe.

Après la rencontre, une incertitude a régné quant aux conséquences disciplinaires de cette exclusion. Til a craint un instant d’être privé du premier match de la Coupe du monde contre le Japon.

Cette crainte s’avère toutefois infondée : la KNVB a confirmé à ESPN que Til écopera bien d’une suspension d’un match, mais qu’elle ne s’appliquera qu’aux rencontres amicales. En effet, un carton rouge reçu en match de préparation ne peut entraîner une suspension en match officiel qu’en cas de faute grave, ce qui n’est pas le cas ici.

Le sélectionneur Ronald Koeman pourra donc aligner Til lors du match d’ouverture des Oranje au Mondial. Le milieu de terrain purgea sa suspension lors du prochain match amical international des Pays-Bas.