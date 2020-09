La Juventus pense à Olivier Giroud

Olivier Giroud entre dans la liste des candidats éligibles pour devenir le prochain avant-centre de la Juventus après les adieux de Higuain.

Annoncé au l'hiver dernier pour venir apporter une solution supplémentaire dans une attaque blaugrana sans véritable apport venant du banc de touche, Olivier Giroud aurait pu avoir la chance d'évoluer avec Lionel Messi. Finalement, l'international français est resté à et il a bien fait étant donné qu'il a réussi à obtenir davantage de temps de jeu après la reprise de la , suite à la période de confinement.

Olivier Giroud a même brillé avec six buts en neuf matches après le "restart" de la Premier League. Une fin de saison prometteuse, lui permettant d'espérer avoir un rôle chez les Blues lors de la saison 2020-2021. Mais voilà, avec le recrutement XXL de Chelsea, la tâche sera difficile pour Olivier Giroud. Si personne ne connaît encore les intentions de Frank Lampard et sa hiérarchie au poste de numéro neuf, il est très fourni chez les Blues.

Giroud déjà d'accord avec la ?

Malgré le départ de Michy Batshuayi, en prêt à , Chelsea a toujours quatre joueurs capables d'évoluer devant. Les deux recrues, Timo Werner et Kai Havertz, ainsi que Tammy Abarahm, le meilleur buteur des Blues la saison dernière et enfin Olivier Giroud. SI le Français est prêt à se battre, il pourrait tout aussi bien être tenté de relever un nouveau défi. Et selon Sky Sports Italia, Olivier Giroud serait dans la short list de la Juventus.

Le champion d' est toujours à la recherche d'un numéro neuf pour la saison prochaine et risque de passer la seconde dans ce dossier après avoir trouvé un accord pour libérer Gonzalo Higuain de son contrat. Luis Suarez a longtemps été le favori pour venir renforcer la Juventus, mais l'Uruguayen aurait fait machine arrière et ne serait plus si convaincu à l'idée de rejoindre le club de cet été.

Toujours selon les informations de Sky Sport Italia, les dirigeants de la Juventus auraient initié dans le plus grand secret des négociations avec Chelsea et le champion du monde 2018.Toutes les parties auraient même d'ores et déjà trouvé rapidement un accord pour un transfert estimé environ à 5 millions d'euros. L'attaquant international français serait lui aussi tombé d'accord avec un contrat de deux ans à la Juventus. Après avoir failli jouer avec Lionel Messi, Olivier Giroud pourrait donc cette fois-ci avoir l'occasion de jouer avec Cristiano Ronaldo la saison prochaine.