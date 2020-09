Chelsea - Hasselbaink compare Pulisic à Hazard

L'ancien attaquant de Chelsea estime que les débuts de l'Américain sont plus prometteurs que ceux d'Eden Hazard lors de son arrivée chez les Blues.

Christian Pulisic a été une révélation à la saison dernière. Pour Jimmy Floyd Hasselbaink, l'ancien attaquant des Blues, l'international américain a pris un meilleur départ dans la vie à Stamford Bridge qu'Eden Hazard. Les comparaisons entre les deux joueurs sont faciles à faire.

En effet, beaucoup ont rapidement placé Pulisic dans une fourchette de talents aux côtés de Hazard après avoir vu l'Américain faire des choses exceptionnelles avec son pied gauche. Frank Lampard, souhaite éviter d'être entraîné dans ce débat, tandis que Pulisic n'a pas tardé à souligner qu'il voulait écrire sa propre histoire dans l'ouest de Londres.

"Pulisic peut faire de même, peut-être même mieux"

Néanmoins, Hasselbaink pense que le joueur de 21 ans est capable de surpasser les exploits de Hazard et de graver son nom dans l'Histoire des Blues, l'ancien leader ayant déclaré à Gentingbet : "Christian Pulisic a été une révélation. Si vous le comparez au moment où Hazard est arrivé pour la première fois à Chelsea, Pulisic a, à mon avis, fait mieux. Hazard est ensuite devenu une star absolument brillante et a porté tout le monde sur ses épaules (...) Pulisic peut faire de même, peut-être même mieux".





"Ce n’est pas juste de les comparer, mais Pulisic a magnifiquement fait. J'aimerais simplement qu'il soit un peu plus clinique. Je pense qu'il peut marquer plus de buts", a ensuite ajouté l'ancien joueur de Chelsea, qui se félicite par ailleurs du mercato ambitieux réalisé par les pensionnaires de cet été.

Pour rappel, Chelsea a agi rapidement cet été pour attirer plus de talents aux côtés de Pulisic, avec des accords conclus pour Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr et Thiago Silva. Hasselbaink s'attend à ce que ce dernier soit un ajout judicieux. "Chelsea devait apporter de nouveaux visages et ils le font de manière agressive. Ce que j'aime le plus, c'est que les choses ont été faites rapidement", s'est félicité l'ancien joueur. Désormais, à Frank Lampard de faire en sorte que la mayonnaise prenne.