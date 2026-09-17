Le NEC lance jeudi soir sa campagne de Ligue Europa face à la Juventus, que les bookmakers considèrent comme la grande favorite pour remporter la compétition. Sur le papier, la Vieille Dame reste une puissance européenne, mais le spécialiste de la Serie A Wesley Victor Mak voit suffisamment d’opportunités pour que le NEC crée la surprise à Turin.

Mak, qui travaille pour l’entreprise de statistiques Opta, porte la Juventus dans son cœur depuis des années et essaie d’assister chaque saison à un match à domicile. À l’heure actuelle, il y a toutefois peu de raisons de se réjouir pour un supporter du club italien.

Un mauvais début de saison

« Sept points en quatre matches, c’est l’un des pires débuts de saison depuis que la Juve a été championne en 2019/20. La seule fois où le club a fait pire, c’est lorsque Allegri est revenu une première fois comme entraîneur, avec deux points pris en quatre matches », se souvient Mak. « Il n’y a toujours pas vraiment d’idée claire. Ces trois dernières années, des entraîneurs ont systématiquement été limogés en cours de saison, parce que ça ne fonctionnait jamais. L’an dernier, c’était Igor Tudor. Avant lui, Thiago Motta, et encore avant, Massimiliano Allegri. »

« Normalement, la Juve était justement un club très calme. En réalité, on ne licenciait presque jamais un entraîneur en pleine saison, et là tout à coup, trois fois de suite. Après la nomination de Luciano Spalletti en octobre 2025, on s’attendait tout de même à voir une certaine ligne directrice dans le jeu, une philosophie de football claire. Cela ne s’est pas vraiment vu la saison dernière. À deux matches de la fin, la Juve est soudainement passée de la troisième à la sixième place, manquant ainsi la qualification pour la Ligue des champions. »

Cette saison encore, il n’y a pas vraiment de ligne directrice dans le jeu de la Juve, souligne Mak. « Le week-end dernier, la Juve a joué contre Sassuolo. On a vu que lorsqu’ils affrontent une équipe moderne qui ose jouer, ils sont immédiatement en grande difficulté. Sassuolo est un adversaire que la Juventus doit pouvoir battre facilement sur le papier, mais pendant soixante minutes, ils se sont contentés de faire tourner le ballon. »

Après que Sassuolo a réussi à débloquer la situation au milieu de la seconde période, le duel de Serie A s’est finalement emballé. Entré en jeu, Edon Zhegrova a permis à la Juve d’égaliser en fin de match, avant que Sassuolo ne reprenne l’avantage à la 89e minute.

Avec un deuxième but, Zhegrova pensait encore offrir un point à la Juve dans le temps additionnel, mais tout a finalement mal tourné dans les ultimes secondes. Ironie du sort, Vasilije Adzic, prêté par la Juve, a profité d’une défense amateuriste des visiteurs pour offrir ainsi la totalité de l’enjeu à Sassuolo.

Une longue liste de blessés

« Spalletti a indiqué après le match que sa consigne était de partir à fond à la chasse au 2-3, mais ce n’est tout simplement pas possible pour un grand club. Tout repose sur des circonstances fortuites », conclut Mak. Ce qui n’aide pas non plus, ce sont les nombreuses blessures. Kenan Yildiz, le capitaine Manuel Locatelli et Képhren Thuram sont de toute façon indisponibles pour une longue période et ont énormément manqué ces dernières semaines.

« Yildiz est de loin le meilleur joueur de l’effectif, mais il sera absent jusqu’à fin novembre à cause d’une petite fracture au pied. Locatelli est le capitaine. Personnellement, je ne suis pas vraiment fan de lui, mais faute de mieux, c’est quand même un joueur agréable à aligner. Il souffre d’une déchirure du ménisque et ne rejouera plus cette année civile. »

La Juve doit espérer que Weston McKennie et Andrea Cambiaso, absents lors des derniers matches à cause de blessures, seront suffisamment en forme pour le duel face au NEC. Mak se montre toutefois pessimiste. « Ils s’entraînent davantage avec le groupe. Il est possible qu’ils figurent dans le groupe pour le match. J’ai simplement du mal à imaginer qu’ils débutent tous les deux. Peut-être qu’ils pourront entrer pour les vingt dernières minutes. »

Mak est également loin d’être satisfait de la politique de transferts de la Vieille Dame. « Les seuls milieux qu’ils ont actuellement, ce sont Douglas Luiz et Teun Koopmeiners. En réalité, les deux auraient déjà pu partir lors des deux derniers mercatos estivaux. En tant que supporter de la Juve, ça ne fait pas plaisir. »

La Juventus doit surtout espérer que le défenseur brésilien Bremer retrouvera son niveau habituel. « D’ordinaire, il est assez solide, mais contre Sassuolo, il a lui aussi commis quelques erreurs. Si l’on regarde la régularité des performances, McKennie est le meilleur joueur susceptible de jouer contre le NEC. Même s’il revient tout juste d’une blessure. »

« Les milieux de la Juve jouent sans confiance »

Alors que le NEC de Dick Schreuder propose semaine après semaine un football identifiable et attractif, la Juve doit surtout compter cette saison sur des éclairs individuels devant. « Le plan tactique me donne l’impression d’être : donnez le ballon à l’un des ailiers », explique Mak. « Francisco Conceição joue ailier droit et à gauche se trouve Kerim Alajbegovic, 18 ans, acheté au Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros. »

Surtout si le NEC exerce un pressing enthousiaste, il ne peut pas imaginer que la Juve s’en sortira facilement. « Les milieux jouent sans confiance et les défenseurs préfèrent en réalité ne pas avoir le ballon. »

Mak pense que le NEC doit être capable d’obtenir un bon résultat à Turin. Il juge peu probable que la Juve balaie très facilement les Nijmégois. « Bien sûr, la Juve a davantage de qualité individuelle, mais le sentiment collectif sera bien meilleur au NEC. Dimanche dernier, il n’y avait pas un seul joueur de champ italien dans le onze de départ de la Juve, et aussi peu de garçons qui ont vraiment un lien avec le club. »

« Bremer est le seul à avoir bien performé et dans le but se trouve Guglielmo Vicario, qui était fan du club quand il était enfant. Quand on voit aussi toutes les critiques qu’ont reçues Douglas Luiz, Teun Koopmeiners et tous les autres joueurs ces dernières années parce qu’ils ne jouent pas bien… Cela ne crée pas non plus une très bonne ambiance au sein du club. »

La Juve compte actuellement trois joueurs sous contrat ayant un passé en Eredivisie. Quelqu’un qui, contre le NEC, ne jouera en tout cas pas la moindre minute, c’est Arkadiusz Milik. L’ancien de l’Ajax n’a pas été inscrit par la Juve pour la Serie A et la Ligue Europa. « Je crois qu’il s’est rompu les ligaments croisés deux fois au cours des trois dernières années. On a encore regardé s’il pouvait faire un transfert vers un club du sable, mais au final cela ne s’est pas concrétisé. Milik est encore sous contrat à la Juve aujourd’hui, comme une sorte de goodwill. »

En revanche, Teun Koopmeiners est bien attendu dans le onze de départ. L’international néerlandais a souvent joué comme défenseur central la saison dernière. En raison des nombreuses blessures au milieu, il devrait probablement assurer l’équilibre jeudi soir aux côtés de Douglas Luiz.

Mak serait surpris si Koopmeiners parvenait à tirer la Juve vers le haut contre le NEC. « Il a marqué il y a deux semaines contre Parme. C’était en réalité son premier fait d’armes depuis le match de Ligue des champions contre Galatasaray, lorsqu’il a marqué deux fois par accident. En dehors de ça, ce n’est que l’ombre du Koopmeiners qu’on a vu à l’Atalanta. Là-bas, il marquait régulièrement de loin et on le voyait sur tout le terrain pendant quatre-vingt-dix minutes. À la Juve, on a parfois l’impression que Koopmeiners pense : je n’ai aucune idée de ce que je dois faire ici. »

Mak y apporte toutefois un bémol. « Il y a très peu de joueurs qui quittent l’Atalanta et réussissent ensuite ailleurs. Intuitivement, on a aussi le sentiment que beaucoup de joueurs n’arrivent pas à atteindre leur niveau habituel dès qu’ils jouent à la Juve. Il n’y a pas vraiment d’explication. On l’avait un peu vu par le passé avec Matthijs de Ligt. Et la saison dernière avec des garçons comme Jonathan David et Loïs Openda, qui sont de très bons joueurs. David et Openda retrouvent “tout simplement” facilement le chemin des filets dans leurs nouveaux clubs, l’Atlético de Madrid et l’Olympique Lyonnais. »

Conceição peut-il faire mal au NEC ?

Francisco Conceição pourrait faire la différence jeudi soir pour la Juve contre le NEC. L’ailier portugais n’a pas totalement réussi à l’Ajax et s’est rapidement montré malheureux à Amsterdam. Conceição a finalement relancé sa carrière au FC Porto, ce qui lui a valu un grand transfert vers la Juve, où il est devenu un titulaire indiscutable.

Son rendement laisse toutefois encore un peu à désirer. La saison dernière, il n’a inscrit que 3 buts et délivré 5 passes décisives en 31 matches de Serie A. « Si Conceição était dix pour cent plus précis dans ses frappes, il pourrait atteindre la barre des dix », estime Mak. « En 2026, il a déjà touché six fois le poteau ou la barre. C’est encore un peu un joueur de moments, qui sait très bien dribbler et qui est rapide. Conceição est un gros travailleur et défend désormais aussi avec enthousiasme. C’est de lui que vient actuellement le plus grand danger. Mais sans rendement, cela ne sert évidemment pas à grand-chose. »

Il sera intéressant de voir comment la Juve abordera ce match jeudi face au NEC. Randal Kolo Muani est le premier avant-centre, mais Spalletti choisira peut-être Nick Woltemade, prêté par Newcastle United. Mak applaudirait en tout cas ce choix. « Kolo Muani ne donne absolument pas satisfaction pour le moment. Woltemade est entré un quart d’heure pour ses débuts. C’était plutôt correct. Il sait un peu mieux garder un ballon. Face à un NEC qui presse haut, Woltemade semble aussi être une meilleure option, car la Juve a évidemment assez de vitesse sur les ailes. »

Juventus vulnérable derrière

Face au NEC, la Juve devra surtout veiller à ne pas concéder trop de tirs cadrés. « Ils concèdent peu d’expected goals. Le problème, c’est qu’à chaque fois qu’un ballon part au but, il finit directement au fond. C’était déjà le cas la saison dernière. À l’époque, Michele Di Gregorio gardait les cages. C’était un gardien assez mauvais. Seize fois, le premier tir cadré d’un adversaire a directement débouché sur un but encaissé. Ce sont des statistiques hallucinantes. »

Selon Mak, son successeur Vicario est un peu plus solide. « Mais contre Milan, le premier tir cadré de la Juve a de nouveau fait mouche immédiatement et sur la pelouse de Sassuolo, il a donc dû encaisser trois buts alors qu’ils n’ont cadré que six fois. »

Mak est également curieux de voir si la Juve parviendra à museler l’attaque du NEC. Alors qu’en Serie A, les défenseurs ont souvent des adversaires directs qu’ils peuvent neutraliser, Bryan Linssen va beaucoup dézoner, tandis que Clement Bischoff et Dusan Tadic repiqueront eux aussi parfois de l’aile vers l’intérieur.

« Normalement, en Serie A, ils mettent Bremer sur un avant-centre. En général, cela se passe bien. Dans les duels physiques, il en sort presque toujours vainqueur, mais s’il doit aussi couvrir de très grandes distances sur le terrain pour suivre un joueur mobile, cela devient beaucoup plus compliqué. »

Supporter fidèle, Mak espère évidemment une victoire de la Juve, mais selon lui, cela ne sera pas simple. « Je ne partirais certainement pas sur l’idée d’un succès facile. Si la Juve gagne, ce sera grâce à sa qualité pure ou parce que le NEC jouera avec un peu de tension dans les jambes. Pour beaucoup de joueurs, ce sera évidemment la première fois qu’ils joueront en Ligue Europa dans un grand stade. »

« La saison dernière, le NEC a été un peu meilleur que prévu. Ils ont marqué 77 fois à partir de 64 expected goals. C’est une très grosse surperformance. Cette saison, ils sont en réalité beaucoup plus dans la ligne. Si le NEC parvient à atteindre contre la Juve le niveau qu’il a montré l’an dernier, alors un résultat à Turin est clairement possible. »



