La grave accusation de Xavi contre le Real Madrid

Xavi a soutenu son président en affirmant qu'il existe un "Madridismo sociologique" qui agit constamment contre le Barça

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a soutenu son président en affirmant qu'il existe un "Madridismo sociologique" qui agit constamment contre le club. Xavi a déclaré qu'il y a toujours eu des histoires en dehors du terrain visant à "déstabiliser" Barcelone de la part des médias madrilènes.

Xavi a été interrogé sur les propos tenus jeudi par Joan Laporta, qui a mis l'affaire Negreira sur le compte d'une campagne contre les Blaugrana.

"Dans le camp, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de football. Mais il faut regarder les archives : Villarato, le dopage... Je suis à cent pour cent d'accord avec le président. Il y a toujours eu des campagnes pour déstabiliser Barcelone. C'est une réalité. C'est une réalité."

Auparavant, il a été dit que l'ancien président de la RFEF, Angel Maria Villar, favorisait le FC Barcelone, tandis que sous l'ère de Pep Guardiola, il a également été suggéré que les joueurs du FC Barcelone se dopaient.

Il a été interrogé sur ce que signifiait exactement le "Madridismo sociologique".

"Ce sont des histoires pour déstabiliser. On parle trop de questions non sportives. A mon époque, on parlait de dopage et de Villarato, cela vient des journaux madrilènes, inventés par eux".

Il lui a également été demandé si, comme Laporta, il pensait que le président du FC Barcelone avait été inculpé dans le cadre de l'affaire de corruption parce qu'il favorisait le Real Madrid. Sa réponse a été simple.

"Oui."