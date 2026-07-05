« La gifle de Haaland »… L’arbitre du match Égypte-Argentine enfin révélé

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné mardi les arbitres des rencontres Égypte-Argentine et Suisse-Colombie, prévues mardi prochain lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont validé leur billet pour le tour suivant après un nul 1-1 suivi d’une séance de tirs au but remportée face à l’Australie, tandis que l’Albiceleste a peiné avant de dominer le Cap-Vert 3-2 après deux prolongations.

La FIFA a désigné une équipe arbitrale française pour superviser la rencontre Égypte-Argentine : François Litxer au sifflet, assisté de Cyril Mounier et Mehdi Rahmouni.

Le Norvégien Espen Eskas officiera comme quatrième arbitre, assisté de son compatriote Isaac Bashievkin en tant qu’arbitre assistant de réserve.

Il convient de noter que François Litxer, l’un des arbitres les plus éminents d’Europe, avait déjà fait la une de la presse en 2024.

En effet, lors d’un incident insolite, la star norvégienne Erling Haaland a reçu une gifle de la part de l’arbitre français, lors du match opposant Manchester City au Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, qui s’est soldé par un score de 3-3. Il s’agissait d’un incident involontaire pour lequel l’arbitre a présenté ses excuses.

L’incident s’est produit alors que l’arbitre était en plein échange houleux avec l’Espagnol Dani Carvajal, arrière droit du Real Madrid : François a levé la main et a giflé Haaland par inadvertance, provoquant la colère de l’attaquant norvégien, avant que l’arbitre ne lui présente ses excuses.

Quant à la rencontre Suisse-Colombie, elle sera dirigée par une équipe salvadorienne menée par Iván Barton, assisté de David Moran et Antonio Pobero.

La Mexicaine Katia García officiera comme quatrième arbitre, assistée de sa compatriote Sandra Ramírez en tant qu’arbitre assistante de réserve.







