La femme de Thiago Silva affiche l'équipe de Chelsea dans un message brutal

La femme de Thiago Silva a taclé sauvagement l'équipe de Chelsea dans un message sur Twitter.

La dernière défaite de Chelsea défaite laisse l'équipe de Stamford Bridge à 10 points du top 4 et peu susceptible de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, tandis que le poste de manager de Graham Potter est de plus en plus sous pression après une série de mauvais résultats.

Malgré une fenêtre de transfert estivale qui a vu Chelsea dépenser plus d'argent que n'importe quel club auparavant en une seule période, ils sont 10e en championnat.

La femme de Thiago Silva a pris la parole sur Twitter pour se plaindre de la situation, fustigeant les options de Potter ailleurs sur le terrain.

"S'il y avait un Thiago Silva en attaque et un au milieu de terrain avec ce que nous avons déjà en défense...", a-t-elle déploré.

Une perspective qui a clairement trouvé un écho auprès des supporters, qui ont soutenu sa prise de position.

"11 Thiago Silvas nous feraient gagner le championnat", a suggéré l'un d'eux.

Un autre fan a fait une allusion à la mauvaise performance offensive de Chelsea en disant : "Amenez vos petits garçons. Ils joueront l'attaque lors du prochain match".