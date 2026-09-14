Karim Adeyemi réalise un début de saison exceptionnel avec le Barça, l'Allemand de 24 ans prouvant qu'il est l'une des recrues les plus importantes du club lors du dernier mercato estival.

Le Barça a déboursé environ 20 millions d'euros au Borussia Dortmund, un montant qui confirme que l'opération est très rentable.

Après sa prestation remarquée face à Levante, l'épouse d'Adeyemi a réagi sur son compte Instagram par un commentaire qui a fait grand bruit.

Elle a d'abord écrit : « Bravo Karim », puis a ajouté : « 140 millions ».

Selon le journal « As », ce commentaire s'est largement diffusé, car il correspond au montant que le Real Madrid a payé pour Yan Diomande.

Le journal a confirmé que ce commentaire a été interprété par les internautes comme une moquerie évidente à l'égard de la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid.

Diomande fait l'objet de vives critiques compte tenu du faible niveau qu'il a affiché avec le Real Madrid, bien qu'il soit la recrue la plus chère de l'histoire du club merengue.

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