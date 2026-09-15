La Fédération marocaine rejette la demande du Real Betis concernant Ez Abde

La Fédération royale marocaine de football a rejeté une demande formulée par le club espagnol du Real Betis concernant son joueur marocain Abdessamad Ezzalzouli, avant le début de la prochaine trêve internationale.

Le site marocain « Le360 Sport » a rapporté que la Fédération marocaine a rejeté la proposition du Real Betis, qui visait à obtenir une autorisation permettant à Ezzalzouli de ne pas répondre à la convocation de Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, en vue de participer aux matches contre le Gabon et le Lesotho lors de la prochaine trêve internationale.

Selon la même source, le Real Betis a cherché à dispenser Ezzalzouli de rejoindre le prochain rassemblement de la sélection marocaine, et par conséquent à éviter que le joueur ne se rende en Afrique du Sud, où le Maroc se prépare à affronter le Lesotho dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

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Il semble que la participation d'Abdessamad Ezzalzouli au match du Real Betis face à Villarreal ait renforcé la position de la Fédération marocaine, après avoir confirmé que le joueur est en bonne condition physique et ne souffre d'aucune blessure ou problème physique l'empêchant de répondre à la convocation de la sélection.

La Fédération marocaine estime que la participation d'Ezzalzouli avec le Real Betis constitue un indicateur clair de sa disponibilité, et que par conséquent rien ne s'oppose à ce qu'il rejoigne le rassemblement de la sélection marocaine lors de la prochaine trêve internationale, sauf changement de son état physique dans les prochains jours.

La sélection marocaine se prépare à disputer deux matches contre le Gabon et le Lesotho, respectivement les 25 et 29 septembre courant, dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Ces deux matches revêtent une grande importance dans les calculs de la sélection marocaine, qui poursuit sa préparation en vue des prochaines échéances sous la direction de Mohamed Ouahbi, lequel dévoilera la liste finale des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement.

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Mohamed Ouahbi devrait annoncer jeudi prochain la liste finale du rassemblement de septembre, qui comptera 23 joueurs. L'annonce de la liste permettra de trancher la polémique concernant les noms qui participeront aux deux prochaines rencontres, notamment au vu de la possibilité d'absence de certains joueurs ayant déjà pris part avec la sélection marocaine à la dernière phase finale de la Coupe du monde.

À l'heure actuelle, Abdessamad Ezzalzouli apparaît comme un candidat à figurer sur la liste d'Ouahbi, compte tenu du refus de la Fédération marocaine d'accéder à la demande du Real Betis de le dispenser de rejoindre la sélection, ainsi que de la récente participation du joueur avec son club espagnol, ce qui conforte la position du staff technique quant à sa convocation pour la prochaine trêve internationale.