La Fédération Italienne lance la règle anti-Super League, Gravina: "Ceux qui participent sont exclus du championnat"

Le Conseil fédéral a approuvé une loi anti-Super League visant à exclure du championnat chaque équipe participant à une compétition hors UEFA.

La Fédération Italienne est passée à l'acte. Après l'arrivée du spectre de la Super League, la fédération italienne avait manifesté sa volonté de changer ses règles et de mettre une règle visant à empêcher les clubs à participer à une compétition qui n'est pas reconnue par l'UEFA et la FIFA sous peine d'être exclu de la Serie A. C'était notamment l'une des menaces faite à l'encontre des douze clubs fondateurs de la Super League, bien que certains participants ont affirmé que ce ne serait pas possible juridiquement.

À l'issue du conseil fédéral, le numéro 1 de la Fédération Italienne de Football, Gabriele Gravina a confirmé l'approbation d'une règle interdisant aux clubs appartenant à la Serie A de participer à tout type de compétition organisée par des organismes externes et non reconnus par la FIFA et l'UEFA. Avec cette nouvelle (sur laquelle, comme le rapporte la 'Gazzetta dello Sport', le dirigeants des Nerazzurri, Beppe Marotta, s'est également exprimé favorablement), des équipes telles que la Juventus, l'Inter et Milan - qui avaient initialement rejoint le projet de "scission" avec 9 autres clubs européens - ne pourront pas participer à la Super League sans quitter la Serie A.

Gravina a précisé que cette législation est un outil nécessaire pour la Fédération afin d'éviter toute nouvelle tentative de scission dans le sens de ce qui s'est passé à l'occasion de la proclamation de la Super League : "Quiconque pense devoir participer à une compétition non autorisée par la FIGC, l'UEFA et la FIFA perd son adhésion. Pour le moment, nous n'avons aucune nouvelle de qui est resté et qui est parti. Cela fait référence aux licences nationales. Il est clair que si le 28 juin, date limite des inscriptions, quelqu'un souhaite participer à des compétitions à caractère privé, il ne participera pas à notre championnat".

Gravina sur la même longueur d'onde que Ceferin

Le dirigeant de la FIGC a ensuite ajouté : "Quiconque a interprété la Super League comme un acte de faiblesse de la part de certains clubs connaissant une période de difficultés économiques et d'insurrection dans le système du football, se trompe. C'est certainement une question délicate à explorer. J'ai demandé que pour la saison 2021/2022 les clubs ne dépassent pas 80% des revenus avec leurs dépenses. Ceux qui veulent dépenser plus devront mettre une caution. De cette façon, nous éviterons des alternatives imaginatives qui pourraient perturber l'équilibre".

Gabriele Gravina a ensuite évoqué Beppe Marotta : "Il est conseiller fédéral et il n'y a pas de conditions préalables à la méfiance, ce n'est pas prévu dans la loi. Il y a un lien avec la Ligue qui a voté pour lui, il n'a pas été évoqué aujourd'hui. On ne peut pas penser à réformer par les seuls spectateurs". Le président de la Fédération Italienne de football a ensuite parlé de sa relation avec le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.

"Avec Ceferin, nous avons été immédiatement à l'écoute et j'ai été frappé de voir comment, en quelques minutes, il avait la détermination d'impliquer toutes les forces politiques intéressantes. Le Premier ministre Boris Johnson a été impeccable dans sa décision, il a fait appel aux fans et dans le quelques minutes ils ont défendu leur passion", a indiqué Gravina. Enfin, un commentaire sur les sanctions possibles qui pourraient arriver par l'UEFA si les clubs continuent la Super League : "Ceux qui continuent d'être intransigeants risquent des sanctions telles que l'exclusion des compétitions internationales".