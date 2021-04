Grosse punition pour les fondateurs de la Super League !

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a révélé que les clubs séparatistes de la Super League devraient faire face à des sanctions, mais certains pires que d'autres.

Le dirigeant de l'UEFA s'est adressé en exclusivité au Daily Mail dimanche. Un entretien dans lequel il a évoqué les sanctions sévères infligées à certains des clubs fondateurs de la Super League, les chefs de file du Real Madrid, de Barcelone et de la Juventus étant susceptibles d'avoir des punitions plus sévères.

Le président de l'UEFA a été franc sans trop en dire sur les futures sanctions.

"Voyons voir. Tout le monde doit assumer les conséquences de ce qu'il a fait et nous ne pouvons pas prétendre que rien ne s'est passé », a-t-il admis.

"Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça et dire simplement:" J'ai été puni parce que tout le monde me déteste. "Ils n'ont pas de problèmes à cause de qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Ce qu’ils ont fait n’est pas correct et nous verrons dans les prochains jours ce que nous devons faire."

«Mais pour moi, c’est une nette différence entre les clubs anglais et les six autres. Ils se sont retirés les premiers, ils ont admis avoir commis une erreur. Il faut avoir de la grandeur pour dire: "Je me suis trompé."

«Pour moi, il y a trois groupes de ces 12 - les Six anglais, qui sont sortis en premier, puis les trois autres [Atlético Madrid, AC Milan, Inter Milan] après eux et ensuite ceux [Real Madrid, Barcelone et Juventus] qui pensent que la Terre est plate et qu'ils pensent que la Super League existe toujours. Et il y a une grande différence entre ceux-ci."

«Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons. Je ne veux pas parler de procédure disciplinaire, mais il doit être clair que chacun doit être tenu responsable d’une manière différente. Est-ce disciplinaire? Est-ce la décision du comité exécutif? Nous verrons. Il est trop tôt pour le dire. »