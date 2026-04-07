La Fédération espagnole sanctionne Piqué

La commission de discipline de la Fédération espagnole de football a sanctionné ce mardi Gerard Piqué, l'ancien défenseur du FC Barcelone.

L'ancienne star espagnole est revenue sur le devant de la scène après avoir été impliqué dans un nouvel incident avec l'équipe arbitrale lors du match de son équipe, Andorre, contre Malaga, qui s'est soldé par un match nul (3-3) dans le cadre du championnat de deuxième division espagnole.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté : « L'arbitre du match, Alejandro Olaso Valera, a consigné les faits dans son rapport comme suit : À la fin de la première mi-temps, alors qu'il se trouvait dans le tunnel menant aux vestiaires, M. Gerard Piqué Bernabéu s'est approché de l'arbitre assistant de manière agressive, en criant et en pointant son index vers lui à quelques centimètres de son visage, répétant à plusieurs reprises les phrases suivantes : « C'est un vol historique » et « Je vais publier ça sur Twitter ».

L'arbitre a ajouté : « Cette personne s'est également comportée de manière abusive envers les membres du club de Malaga, et les membres du club d'Andorre ainsi que les agents de sécurité ont dû les séparer. »

Le journal a ajouté : « Nous avons expliqué la semaine dernière qu’Andorra risquait une sanction sévère de la part de la commission de discipline de la Fédération espagnole de football en raison de la répétition des infractions cette saison… Un incident similaire s’était produit fin décembre, lors de la mi-temps du match de l’équipe contre le Deportivo La Corogne, et Piqué y était également impliqué. »

À cette occasion, la commission avait infligé à Piqué une amende de 9 000 euros, soit le même montant qu’il avait payé en octobre dernier contre Leganés pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de l’arbitre, Saúl Ays Reg.

Cette fois-ci, la décision prévoit « une amende pour répression passive de comportements violents, de xénophobie et de fanatisme, conformément à l’article 114 du règlement disciplinaire ».

Mais l'instance disciplinaire n'a pas encore mis à exécution la menace qu'elle avait proférée en octobre dernier, lorsqu'elle avait annoncé qu'en cas de récidive, elle pourrait appliquer l'une des sanctions prévues à l'article 93.1 du règlement disciplinaire. Il s'agit de sanctions très sévères, comprenant une amende comprise entre 602 et 3 006 euros, ainsi qu'une ou plusieurs des sanctions suivantes : exclusion ou suspension pour une durée comprise entre un mois et deux ans ou au moins quatre matchs ; fermeture totale ou partielle du stade pour une durée pouvant aller jusqu'à trois matchs ou deux mois ; ou déduction de trois points au classement final.

La commission de discipline a rendu sa décision ce mardi, infligeant une amende de 12 000 euros à Gerard Piqué.

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