La Fédération espagnole annonce une décision officielle concernant Luis de la Fuente

La Fédération espagnole de football a annoncé, ce mercredi, une décision officielle concernant le sélectionneur de l'équipe première, Luis de la Fuente.

De la Fuente a mené l'équipe d'Espagne à la victoire en Coupe du monde 2026, disputée il y a quelques mois aux États-Unis.

La Fédération espagnole de football, par la voix de son président Rafael Louzán, a annoncé, lors du sommet du football mondial, la prolongation officielle du contrat du sélectionneur pour une durée de deux ans, alors que son contrat actuel devait prendre fin après l'Euro 2028.

Le journal « As » a indiqué que, tout naturellement, le nouvel accord révise la structure de son salaire en reconnaissance de ses réalisations sportives exceptionnelles, ce qui le placera parmi les entraîneurs les mieux payés.

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Louzán a affirmé : « Ses résultats parlent d'eux-mêmes, son éthique de travail parle d'elle-même... et le public l'aime et l'apprécie. » Il a ajouté : « Je lui ai proposé de prolonger son contrat parce qu'il ne figurait pas parmi les dix premiers en matière de salaire. Il le sera. Nous sommes en train de mettre la dernière main à l'accord pour qu'il puisse rester quelques années de plus. Il a passé 14 ans ici, et je veux qu'il termine sa carrière ici. »

Après le succès de la Coupe du monde, les deux parties ont convenu de se réunir après l'été pour finaliser un accord qui semblait simple, et qui a déjà été signé.

La date d'expiration du nouveau contrat, 2030, revêt une importance particulière, puisque cette année-là verra l'Espagne accueillir les principaux matchs de la Coupe du monde.

L'annonce de la prolongation du contrat de De la Fuente intervient deux jours avant qu'il ne dévoile la première liste de l'équipe d'Espagne engagée en Ligue des nations.

L'équipe se réunira le mardi 22 septembre pour disputer quatre matchs : Angleterre - Espagne le samedi 26 septembre au stade de Wembley ; Espagne - Croatie le mardi 29 septembre au stade Sánchez Pizjuán à Séville ; Espagne - République tchèque le samedi 3 octobre au stade Carlos Tartiere à Oviedo ; et Croatie - Espagne le mardi 6 octobre au stade Poljud à Split.