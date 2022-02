La drôle de phrase de Guardiola sur Liverpool

Les Citizens ont neuf points d'avance sur les Reds (même s'ils ont joué un match de plus) pour tenter de décrocher deux titres consécutifs. L'entraîneur catalan se méfie toutefois comme jamais de la menace que représente l'équipe qu'il considère comme son plus grand rival.

Liverpool, la plus grosse menace pour City

"[Notre plus grande menace ?] Liverpool", a déclaré Guardiola à la presse. "Ils sont à six points derrière nous, Liverpool est le plus grand rival des dernières saisons, il est toujours là.

"Ils sont une douleur dans l'a**e tout le temps. C'est une équipe fantastique en Europe. Regardez le PSG aujourd'hui, ils ont très bien joué contre Madrid, regardez l'Inter Milan ou Liverpool ou United.

"Quand vous êtes le favori, ils ne vous assurent pas en avril ou en mai. Dans une longue compétition comme la Premier League, quand vous la gagnez, vous êtes le meilleur.

L'article continue ci-dessous

"En Ligue des champions, notre objectif est de nous concentrer sur les prochaines minutes, le prochain match, car cela change tout. En Premier League non [ce n'est pas le cas] mais dans cette compétition c'est comme ça. "

Le Liverpool de Jurgen Klopp a également réussi quelque chose que Guardiola est bien conscient que son équipe de City n'a pas encore fait, et que tout le monde attend d'elle. La Ligue des champions, la grande, le trophée d'élite du football de clubs européen, reste insaisissable et, tant qu'elle le sera, beaucoup suggéreront que Man City n'est pas assez performant et ne parvient pas à s'imposer comme un club de premier plan.