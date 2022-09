La différence entre le Barça et le Bayern exposée

Ils ont peut-être fait bonne figure pendant les 50 premières minutes du match, mais en fin de compte, Barcelone est rentré en Catalogne hier soir avec une nouvelle défaite contre le Bayern Munich, en se demandant comment les choses ont mal tourné cette fois.

L'optimisme régnait quant à la capacité du FC Barcelone à inverser la tendance cette fois-ci, compte tenu de sa bonne forme cette saison, et en première mi-temps, il a manqué un certain nombre d'occasions nettes de le faire.

Après le match, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, s'est exprimé.

"Nous devons être honnêtes, en première mi-temps nous n'avons pas trouvé notre jeu et le Barca s'est créé plus d'occasions. Mais en deuxième mi-temps, nous avons mieux joué et avec plus de vitesse. Nous avons marqué des buts et nous avons été plus efficaces qu'eux. C'est pourquoi nous avons gagné".

Une analyse très directe, Nagelsmann a clairement senti que son équipe avait le contrôle du match après avoir marqué.

Bien que le Bayern ne soit pas au sommet de sa forme, Xavi a souligné qu'il s'agissait d'une équipe "complète", alors que le FC Barcelone est encore au début de son développement.