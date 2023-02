La dictature alimentaire de Cristiano Ronaldo sur ses coéquipiers

La présence de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr a inspiré ses coéquipiers à suivre un "régime plus strict" et à "s'entraîner plus intensément", selon le n

Le quintuple Ballon d'Or a rejoint l'Arabie saoudite après avoir été libéré comme agent libre par les géants de la Premier League, Manchester United. La superstar portugaise a signé le contrat le plus lucratif du monde du football à son arrivée au Moyen-Orient. Ronaldo a maintenant 38 ans, mais il exige toujours les plus hauts standards de lui-même et de ceux qui l'entourent, tandis que son statut de l'un des plus grands joueurs que le football ait jamais vu signifie que ceux qui l'entourent continuent à imiter ses moindres gestes sur et en dehors du terrain.

"Un vrai pro"

Jose Blesa fait partie de ceux qui travaillent actuellement avec Ronaldo à Al-Nassr. Il a raconté à Ideal l'impact qu'un grand joueur a eu sur l'équipe de Rudi Garcia : "C'est le meilleur footballeur de l'histoire, ou l'un des deux meilleurs. J'étais incertain, comme tout le monde, de ce que cela allait être de travailler avec lui et si le club allait beaucoup changer, mais je n'ai pas trouvé de footballeur plus professionnel que lui. Chaque conversation avec lui est une courbe d'apprentissage. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de son régime alimentaire, de la façon dont il comprend l'importance de cela et du repos pour la performance. Il porte deux compteurs de repos : la bague et le bracelet. Il est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à en partir. C'est merveilleux de travailler avec lui".

Blesa ajoute : "Cristiano m'aide beaucoup, car nous ne pouvons plus rien lui apprendre, mais il crée une école autour de lui. Le reste des joueurs fait ce qu'il fait parce que tout ce qu'il fait est merveilleux pour améliorer ses performances. Depuis qu'il est là, tous les joueurs s'entraînent plus intensément et suivent un régime plus strict. Je n'ai jamais vu un club comme celui-ci dans lequel les joueurs améliorent pratiquement de 90 % leur composition corporelle chaque fois que je les vois : ils ont moins de graisse, plus de muscles et ils font tous les exercices à portée de main. C'est un luxe de travailler là-bas".