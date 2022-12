La décla très forte d'Aguero sur Haaland

La légende de Manchester City, Sergio Aguero, a soutenu Erling Haaland pour battre tous les records de buts du club.

Aguero est actuellement le meilleur buteur du club, avec 260 buts sous le maillot bleu ciel.

Cependant, Haaland compte déjà 24 buts toutes compétitions confondues depuis sa signature en provenance du Borussia Dortmund cet été.

"Je pense que s'il est régulier, et s'il reste à City, tout est possible", a déclaré Aguero, selon le site internet du club.

"Espérons que ce soit le cas, car cela signifierait que City va réaliser de nouvelles grandes choses.

"Regardez les statistiques en ce moment - il a marqué 18 buts en Premier League jusqu'à présent, et le record en une seule saison est de 34. S'il continue comme ça, il pourra sûrement dépasser cette marque.

"Je pense que Haaland maintient sa forme par rapport à ses performances dans d'autres clubs - et cette forme consiste à marquer des buts.

"Ses statistiques sont vraiment remarquables. Il a gardé son rythme pour City et il y a un mérite supplémentaire à pouvoir le faire en Premier League, qui est un tout autre type de jeu. Et pour sa première saison en plus !"