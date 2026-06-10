Chris Woerts n’est pas impressionné par le groupe des gardiens de but de l’équipe nationale néerlandaise pour la Coupe du monde. Le spécialiste du marketing sportif aurait préféré que le sélectionneur Ronald Koeman fasse d’autres choix à ce poste.

Theo Janssen, pour sa part, ne manifeste pas de préférence marquée pour l’un ou l’autre gardien. « Ce sont trois gardiens assez similaires », conclut l’ancien milieu de terrain mercredi dans De Oranjezomer.

« Nous n’avons pas de gardien hors pair. Ils sont tous de niveau comparable. Roefs ou Flekken, peu importe », déclare Janssen, anticipant ainsi la possibilité qu’un autre gardien que Bart Verbruggen soit aligné dimanche lors du match d’ouverture contre le Japon à la Coupe du monde.

Koeman estime que Verbruggen sera rétabli à temps pour dimanche, mais il ne peut pas encore s’en prononcer avec certitude. Le sélectionneur des Oranje préfère donc évaluer au jour le jour l’état de santé du gardien, blessé lors du match contre l’Ouzbékistan.

Woerts intervient alors : « Le meilleur gardien est resté à la maison : Justin Bijlow. La KNVB n’avait pas les moyens de le faire venir, ils lésinent sur les dépenses. Ils auraient tout de même pu emmener le quatrième gardien. »

Janssen déplore également le manque de dynamisme du milieu de terrain néerlandais, composé de Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders et Frenkie de Jong.

« Ce milieu de terrain ne fonctionne pas », prévient Janssen, inquiet, à l’attention de Koeman. « Il faut y ajouter un autre profil. Là, c’est trop de la même chose. Si on continue à traîner la patte comme ça, on ne deviendra jamais champions du monde. »