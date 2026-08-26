



Marino Pušić, l'entraîneur d'Al-Ahli Saudi, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Auckland de Nouvelle-Zélande, ce mercredi soir, dans le cadre de la Coupe intercontinentale 2026.

Le stade Al-Inma, l'antre d'Al-Ahli, dans la ville de Djeddah en Arabie saoudite, accueille la rencontre entre Al-Ahli et Auckland, comptant pour la première journée de la Coupe intercontinentale des clubs.

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Le vainqueur décrochera un rendez-vous avec Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud lors de la prochaine étape, dans le cadre de la Coupe intercontinentale à trois entre les champions d'Asie, d'Afrique et d'Océanie.

La composition d'Al-Ahli Saudi est la suivante :

Gardien de but : Édouard Mendy.

Défense : Mohamed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibañez et Zakaria Hawsawi.

Milieu de terrain : Ziyad Al-Johani, Spertsyan et Atangana.

Attaque : Trincão, Ivan Toney et Galeno.

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