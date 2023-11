La compo surprise de Gattuso pour Strasbourg – OM

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso va composer avec un onze surprise contre Strasbourg ce samedi.

L’Olympique de Marseille sera aux prises avec Strasbourg ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Défaits lors de la dernière journée par le RC Lens, les Phocéens comptent bien reprendre le chemin de la victoire face aux Alsaciens. Pour cela, l’entraineur marseillais, Gennaro Gattuso, va aligner un onze capable de dominer Strasbourg.

La première décision de Gattuso en défense

C’est dans un chemin de 4-2-3-1 que Gennaro Gattuso compte défier Strasbourg ce samedi. Privé de Samuel Gigot, suspendu pour cumul de cartons jaunes, l’OM va se présenter avec une charnière centrale composée de Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba. Ces derniers seront assistés par Jonathan Clauss, à droite et Renan Lodi, à gauche. Dans les buts, Pau Lopez tient toujours sa place.

L’entrejeu de l’OM reste identique

En plus de la charnière centrale, l’OM est également décimé au milieu de terrain. Même si Gattuso peut compter sur Azzedine Ounahi, de retour dans le groupe phocéen, l’international marocain ne devrait pas démarrer. Avec l’absence prolongée de Valentin Rongier, blessé, le technicien italien fait confiance au duo Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia alignés derrière Amine Harit, placé un plus haut en N010.

L'article continue ci-dessous

Getty

Gattuso fait encore tourner en attaque

En attaque, Gennaro Gattuso fait encore tourner. Sur le banc lors des derniers matchs de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emérick Aubameyang devrait être de retour en tant que titulaire ce soir. Le Gabonais sera soutenu par les Sénégalais Ismaila Sarr, sur l’aile droite et Iliman Ndiaye, sur l’aile gauche. Ainsi, Joaquin Correa, en difficulté depuis son arrivée et Vitinha, toujours en manque de réussite devant les buts, démarrent sur le banc.

La compo attendue de l’OM contre Strasbourg

Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi - Veretout, Kondogbia – Ndiaye, Harit, Sarr- Aubameyang