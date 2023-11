OM : Le groupe de Gattuso contre Strasbourg avec le retour d’un cadre

En quête effrénée de points en championnat, l’OM est en déplacement chez Strasbourg, ce soir du samedi 25 novembre 2023.

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco (5-2), vendredi, la Ligue 1 de France poursuit sa treizième journée. En effet, l’Olympique de Marseille va défier Strasbourg ce soir (21 heures) à la Meinau. A quelques heures du coup d’envoi, Gennaro Gattuso dévoile son groupe pour le choc.

Le groupe de Gattuso avec Ounahi de retour

Sans victoire en championnat de France depuis sa dernière face à Le Havre (3-0) le 08 octobre, l’Olympique de Marseille tentera de débloquer les trois points en bloc ce soir contre Strasbourg (21 heure). Pour ce match très important avant la réception de l’Ajax Amsterdam, le technicien italien vient de dévoiler son groupe. Un cadre de l’entrejeu fait son come-back.

Comme annoncé par GOAL dans ses récentes publications, Gennaro Gattuso pourra compter sur ses hommes forts. En effet, le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi, qui a repris les entraînements avec l’ensemble du groupe marseillais, fait partie des joueurs retenus pour le choc du soir.

Absent contre les Sang et Or lors de la précédente journée en Ligue 1 de France, et non convoqué par le sélectionneur national du Maroc, Walid Regragui, en raison de d’une blessure, le Lion de l’Atlas devrait fouler le rectangle vert ce soir à la Meinau. De son côté, le défenseur central, Samuel Gigot, suspendu, est d’ores et déjà forfait pour le match contre Strasbourg.

Pour rappel, l’Olympique de Marseille est dixième au classement de Ligue 1 avec 13 points au compteur. Les hommes de Gennaro Gattuso comptent trois victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites en Ligue 1 cette saison.

Le groupe de l’OM contre Strasbourg

López, Blanco, Van Neck, Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Balerdi, Lodi, Soglo, Kondogbia, Veretout, Ounahi, Nadir, Tika, Sarr, Ndiaye, Harit, Correa, Aubameyang, Vitinha