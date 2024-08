La compo de l’OM contre Toulouse : Les choix forts de De Zerbi

Roberto De Zerbi a fait des choix forts dans le onze de l’OM contre Toulouse, samedi.

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse, samedi soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait permettre aux Phocéens de renouer avec la victoire après le nul contre Reims lors de la journée précédente (2-2). Conscient de l’enjeu et de l’importance des points en ce début de saison, Roberto De Zerbi a décidé d’aligner sa meilleure équipe face aux Violets. Le technicien italien a aussi fait de choix forts pour sa compo, ce soir.

L’OM veut reprendre sur sa bonne lancée

L’OM est de retour à la réalité de la Ligue 1. Après une large victoire contre Brest (1-5), le club phocéen a été accroché par Reims (2-2) le weekend dernier. Le nul face aux Champenois a permis aux Phocéens de comprendre qu’il en faudra plus pour jouer les premiers rôles dans le championnat cette saison. Par ailleurs, Roberto De Zerbi a discuté avec ses joueurs et a prévu de gommer toutes les failles remarquées lors du match contre Reims. Cela commence dès ce soir pour le technicien italien qui va aligner son équipe-type, à une exception près, contre Toulouse.

Le choix fort de Roberto De Zerbi en défense

Roberto De Zerbi devrait reconduire son schéma de 4-2-3-1 face au Téfécé, ce samedi. Geronimo Rulli devrait tenir sa place dans les buts tout comme Lilian Brassier dans l’axe défense. L’ancien joueur de Brest devrait être accompagné, cette fois-ci, de Derek Cornelius qui va remplacer Leonardo Balerdi, blessé et forfait pour plusieurs semaines. Sur les côtés, Amir Murillo et Quentin Merlin devraient occuper respectivement les flancs droit et gauche.

De Zerbi reconduit ses hommes forts

Il ne devrait y avoir aucun changement au milieu de terrain non plus avec les présences de Geoffroy Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg devant la défense. Plus haut, Amine Harit devrait montrer une fois de plus, toute son aisance au poste de meneur de jeu. En attaque, les ailes devraient être occupées par Mason Greenwood, à droite, et Luis Henrique, à gauche. Enfin, et comme annoncé par Roberto De Zerbi en conférence de presse, vendredi, Elye Wahi devrait bien être le titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM.

La compo attendue de l’OM contre Toulouse

Rulli - Murillo, Cornelius, Brassier, Merlin - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, Harit, Henrique - Wahi