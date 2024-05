La compo de l’OM contre Le Havre : Gasset chamboule tout pour sa der

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, va aligner un onze inattendu contre Le Havre, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte Le Havre, dimanche soir, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Si Le HAC (15e, 32pts) a quasiment assuré son maintien dans l’élite, l’OM (8e, 47pts) a encore une infime chance de se qualifier pour l’Europe. Un enjeu importantissime qui oblige donc Jean-Louis Gasset à aligner ses hommes en forme d’entrée. Mais le technicien français a fait des choix forts dans sa compo et va aligner un onze totalement inattendu face aux Normands.

Getty

L’OM veut se donner toutes les chances de jouer l’Europe

La qualification de l’OM pour une compétition européenne est toujours incertaine jusqu’à la dernière journée du championnat. Le club phocéen doit compter sur une défaite de l’OL (7e, 50pts) ou encore Lens (6e, 50pts) pour espérer accrocher ce dernier ticket pour l’Europe. Mais cela ne sera possible que si Marseille, de son côté, remporte son duel contre Le Havre. Ce qui explique les choix forts opérés par Jean-Louis Gasset dans son onze entrant contre les Normands. Le technicien français compte en plus, s’offrir une victoire pour le dernier match de sa carrière d’entraineur.

Getty

Les choix forts de Gasset en défense

Contrairement à ces derniers matchs, l’Olympique de Marseille devrait évoluer dans un schéma de 4-3-3 ce dimanche. Si Pau Lopez reste indéboulonnable dans les buts, il devrait y avoir un petit changement en défense. Jean-Louis Gasset devrait en effet se passer de Samuel Gigot et aligner une charnière centrale composée de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. Sur les côtés, Jonathan Clauss devrait occuper le couloir droit pendant que Quentin Merlin sera titulaire à gauche.

Getty

Gasset reconduit ses hommes de confiance en attaque

Dans l’entrejeu, Jean-Louis Gasset va reconduire ses hommes en forme du moment. Ainsi, Pape Gueye, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout devraient former le trio du milieu de terrain. En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang sera logiquement titulaire. A ses côtés, Jean-Louis Gasset devrait aligner Faris Moumbagna et Luis Henrique, qui connait une renaissance à l’OM en cette deuxième partie de saison.

Getty

La compo attendue de l’OM contre Le Havre

Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Gueye, Kondogbia, Veretout - Luis Henrique, Moumbagna, Aubameyang