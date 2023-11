La compo de Deschamps avec de nouvelles surprises contre la Grèce

La France affronte la Grèce ce mardi en éliminatoires de l’Euro 2024 avec un onze largement remanié par Didier Deschamps.

La France se déplace en Grèce ce mardi à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2024. A cet effet, Didier Deschamps a décidé de revoir l’équipe titulaire face à Gibraltar. Le sélectionneur français réserve toutefois quelques surprises dans son onze ce soir.

Deschamps souligne l’enjeu du match

Trois jours après leur victoire écrasante contre Gibraltar à Nice, les Bleus font leur retour sur le terrain à Athènes ce mardi. Même si l’Equipe de France est déjà qualifiée à l’Euro et assurée d’être parmi les têtes de série lors du tirage, ce match n’est pas sans enjeu comme l’a souligné Didier Deschamps en conférence de presse lundi. Et pour cela, le sélectionneur français compte bien aligner une équipe certes remaniée, mais compétitive et solide contre les Grecs.

Une nouvelle charnière contre la Grèce

La première certitude du match contre la Grèce est la titularisation de Brice Samba dans les buts. Didier Deschamps l’a confirmé lui-même en conférence de presse et en a profité pour relancer la compétition à ce poste où le portier de Lens et Alphonse Areola se disputent le rang de No2 derrière Mike Maignan. Suite au forfait de dernière minute de Jean-Clair Todibo, Axel Disasi devrait composer la charnière centrale avec William Saliba. Sur les côtés, Deschamps devrait aligner Jules Koundé à droite et Lucas Hernandez, à gauche.

Deschamps innove encore dans l’entrejeu

Dans l’entrejeu, Didier Deschamps, privé de Warren Zaire-Emery, va associer Boubacar Kamara et Adrien Rabiot. Devant ces derniers, Antoine Griezmann tient toujours sa place. Le joueur de l’Atlético Madrid sera entouré de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, préféré aujourd’hui à Kingsley Coman, avec qui il est en lutte pour une place de titulaire sur l’aile droite. En pointe, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France, Olivier Giroud, fait son retour en tant que titulaire après avoir débuté sur le banc contre Gibraltar au profit de Marcus Thuram.

La compo attendue de la France contre la Grèce

Samba – Koundé, Saliba, Disasi, L. Hernandez – Kamara, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé (cap) – Giroud.