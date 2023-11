EDF : Deschamps relance la compétition pour le poste de gardien de but

En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a relancé la concurrence au poste de gardien de but.

Après sa victoire éclatante contre Gibraltar samedi, la France sera aux prises avec la Grèce mardi soir pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de l’Euro. Avant le duel entre les deux équipes qui aura lieu à Athènes, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Le sélectionneur français s’est exprimé sur plusieurs sujets dont celui de la concurrence au poste de gardien de but.

Deschamps confirme Samba pour le match contre la Grèce

Titulaire face à Gibraltar, Mike Maignan sera sur le banc demain face à la Grèce. Didier Deschamps a décidé de faire jouer Brice Samba à la place du gardien de l’AC Milan. « Brice Samba sera gardien de but. Pour le reste, vous verrez demain », confirme Deschamps face aux médias. Si la hiérarchie à ce poste est respectée jusque-là, Brice Samba étant le No2 derrière Mike Maignan, la donne pourrait changer dans les prochains mois.

Deschamps met la pression sur ses gardiens

Derrière Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola sont en lutte pour le poste de No2. Pour le moment, le gardien du RC Lens a pris le dessus sur l’ancien gardien du PSG. Mais Alphonse Areola pousse pour se faire une place dans les buts de l’Equipe de France. Fort de cela, Didier Deschamps pourrait décider de revoir la hiérarchie dans les prochains mois. « Brice a eu, comme son club, un début de saison un peu plus difficile. Mais c'est un compétiteur, ils ont redressé la situation avec le RC Lens. Alphonse fait de bonnes choses, cette année il joue les matchs de Premier League, il gagne en sérénité et fait de bonnes performances. La hiérarchie, c'est bien qu'elle soit définie. Mais ça peut évoluer au mois de mars ou juin. La concurrence existe, si je pense que c'est mieux de faire différemment… », déclare Didier Deschamps qui met la pression sur ses gardiens.