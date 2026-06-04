La chanteuse, auteur de deux couacs lors de l’interprétation du Wilhelmus, réagit à la polémique

Mercredi, avant la rencontre Pays-Bas - Algérie (0-1), la chanteuse Sera de Bruin a interprété l’hymne national néerlandais. Elle a alors commis deux erreurs. Le lendemain, « SERA », comme on la surnomme, est revenue avec le journal Algemeen Dagblad sur sa prestation au stade De Kuip.

La chanteuse de 32 ans, originaire de Sliedrecht, a entonné « ben ik tot in den dood » au lieu de « blijf ik tot in den dood » dès les premières mesures, puis a enchaîné avec « onvereerd » au lieu de « onverveerd ». Ces écarts ont provoqué un tollé, notamment sur X.

L’artiste, qui avait carte blanche pour interpréter le Wilhelmus à la guitare après plusieurs répétitions, explique : « Je voulais bien faire les choses, alors j’ai rempli des cahiers entiers avec les paroles pour que tout soit bien ancré dans ma tête. »

Ce n’est qu’après coup, en revoyant les images dans les vestiaires, que SERA a réalisé que son interprétation de l’hymne national n’était pas parfaite. « J’ai fait de mon mieux, mais le trac se fait sentir. C’est un moment particulier : un stade plein à craquer, des millions de personnes qui regardent et tu dois chanter l’hymne national de ton pays. C’est évidemment très stressant. »

Elle reconnaît toutefois que les compliments ont aussi afflué : « J’ai vraiment voulu le faire avec les meilleures intentions et j’ai beaucoup répété. Je suis déçue qu’il y ait eu de petites erreurs, mais je reste très fière d’avoir pu être là. »

Malgré ces accrocs, Sera reste fière de sa prestation. Si l’occasion se représentait, elle saisirait « cette chance à deux mains ».