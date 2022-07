La chaleur, Gareth Bale n'en peut plus

Gareth Bale a encore beaucoup de chemin à parcourir pour s'habituer à la Major League Soccer (MLS), comme l'ont montré ses commentaires d'après-match

Bale, 33 ans, a déclaré après son premier match sous ses nouvelles couoeurs que l'humidité était très difficile tout au long des 20 minutes auxquelles il a participé, mais a ajouté que même lors de l'échauffement, il était difficile de s'habituer à la chaleur.

"L'humidité était très difficile, même pendant l'échauffement", a déclaré Bale. "C'est quelque chose auquel je ne suis pas habitué. Vous n'avez pas vraiment l'occasion de voir la chaleur à la télévision."

En ce qui concerne le style de jeu de la ligue, Bale a déclaré qu'il ne le trouvait pas trop différent des autres ligues mais qu'il devait juste "s'habituer à la philosophie des équipes."

L'article continue ci-dessous

"Je ne dirais pas que [le style de jeu] est différent, il faut juste s'habituer aux philosophies des équipes", a déclaré Bale. "Nous y travaillons tous les jours à l'entraînement. Je regarde des films supplémentaires avant et après l'entraînement avec les entraîneurs.

"J'essaie simplement de me mettre au diapason aussi vite que possible et, lorsque je vais sur le terrain, de faire tout ce que je peux pour aider l'équipe."